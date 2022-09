セリエA第5節の3試合が3日に開催された。

ミランとインテルによる今季初の“ミラノ・ダービー”は白熱した展開に。21分にマルセロ・ブロゾヴィッチの先制点でインテルが先制したものの、28分にラファエル・レオンのゴールでミランが追いつくと、54分にはオリヴィエ・ジルーが勝ち越しゴールを挙げ、逆転に成功。60分にはレオンの追加点でミランはリードを3点に広げた。

追いかけるインテルは67分にエディン・ジェコのゴールで1点を返したが、追いつくことはできず。試合はこのまま3-2で終了し、ミランが勝利を収めた。

ナポリはアウェイでラツィオと対戦。4分にマッティア・ザッカーニに先制点を許したものの、38分にキム・ミンジェの同点弾で追いつくと、61分にはクヴィチャ・クワラツヘリアが勝ち越しゴールを挙げ、2-1で勝利。3試合ぶりの白星を飾ったナポリは暫定ながら首位に浮上した。

ユヴェントスはアウェイでフィオレンティーナと対戦。9分にアルカディウシュ・ミリクのゴールで先制したが、29分にクリスティアン・クアメに同点弾を許し、1-1のドローに終わった。ユヴェントスは開幕からの無敗を継続したものの、2勝3分けとなっている。

セリエA第5節の結果は以下の通り。なお、今節残りの7試合は4日と5日に開催される。

■セリエA第5節

▼3日開催

フィオレンティーナ 1-1 ユヴェントス

ミラン 3-2 インテル

ラツィオ 1-2 ナポリ

▼4日開催

クレモネーゼ vs サッスオーロ

スペツィア vs ボローニャ

ヴェローナ vs サンプドリア

ウディネーゼ vs ローマ

▼5日開催

モンツァ vs アタランタ

サレルニターナ vs エンポリ

トリノ vs レッチェ