ラ・リーガ第4節の4試合が3日に行われた。

レアル・マドリードはホームでベティスと対戦。9分にヴィニシウス・ジュニオールのゴールで先制すると、17分にセルヒオ・カナレスに同点弾を許したものの、65分にロドリゴが勝ち越しゴールを奪い、2-1で勝利。開幕4連勝を達成した。

MF久保建英が所属するレアル・ソシエダはアトレティコ・マドリードをホームに迎えた。5分にCKの流れから最後はアルバロ・モラタに押し込まれ先制点を許したが、55分には今月1日に獲得したばかりのウマル・サディクが頭で同点ゴールをマーク。試合はこのまま動かず、1-1のドローに終わった。なお、開幕から3試合連続先発していた久保は初めてスタメンから外れ、71分から途中出場を果たした。

バルセロナはアウェイでセビージャと対戦。21分にハフィーニャの加入後初ゴールで先制すると、36分にはジュール・クンデのロングパスをロベルト・レヴァンドフスキが胸トラップから右足で叩き込み、前半を2点リードで折り返した。後半に入り50分にはエリック・ガルシアのゴールでリードを広げたバルセロナは3-0で快勝し、3連勝を飾った。

ラ・リーガ第4節の結果は以下の通り。なお、今節残りの5試合は4日と5日に開催される。

■ラ・リーガ第4節

▼2日開催

セルタ 3-0 カディス

▼3日開催

マジョルカ 1-1 ジローナ

レアル・マドリード 2-1 ベティス

レアル・ソシエダ 1-1 アトレティコ・マドリード

セビージャ 0-3 バルセロナ

▼4日開催

オサスナ vs ラージョ・バジェカーノ

アスレティック・ビルバオ vs エスパニョール

ビジャレアル vs エルチェ

バレンシア vs ヘタフェ

▼5日開催

バジャドリード vs アルメリア