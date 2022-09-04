I Dont Like Mondays.が新曲「スクロール。(Arranged by tofubeats)」を9月7日（水）に配信リリースすることを発表。合わせてジャケットアートワークも公開した。

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同作はアレンジャーにtofubeatsを迎えた1曲。アイドラとしては2020年10月28日にリリースした「ENTERTAINER」でESME MORI氏とタッグを組んで以来、約2年ぶりに外部クリエイターとの共作となる。日々過ぎ去っていく一日一日をスマートフォンのスクロールになぞらえて、気だるくやさぐれながらも、日常の些細な幸せや明日への活力を見出していこうとする、夏の終わりの "郷愁チルチューン" に仕上がっている。

Apple Music / Spotifyでは「スクロール。(Arranged by tofubeats)」のプレアド / プリセーブ (ライブラリ追加予約) と、アイドラのファンクラブサイト内では先行視聴も本日よりスタートしている。

＜リリース情報＞

I Dont Like Mondays.

『スクロール。(Arranged by tofubeats)』

2022年9月7日（水）リリース

Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save：https://avex.ffm.to/scroll

各種配信サイト：https://idlms.lnk.to/scroll ※配信日よりアクセス可能

I Dont Like Mondays. HP https://idlms.com