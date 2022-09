『すみっコぐらし』10周年を記念した一番くじでお祝い♪

「すみっコぐらし」10周年を記念した一番くじ『一番くじ すみっコぐらし 10th Anniversary ~すみっコハッピーショータイム~』が登場! ファミリーマート、すみっコぐらしショップ(一部の店舗を除く)、一番くじONLINEなどで、2022年9月10日(土)より順次発売となる。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

この度登場するのは、そんな「すみっコぐらし」の10周年を記念した ”ハッピーショータイム” をテーマにした一番くじ。初登場のフィギュア小物入れやぬいぐるみなどがラインナップされている。

A賞のサーカステントをモチーフにしたフィギュア小物入れは、台座を取り外して小物が収納可能。ショータイム中の「しろくま」、「ねこ」、「とかげ」のフィギュアにも注目だ。

B賞からE賞はぬいぐるみを用意。「しろくま」はマントと帽子、「とんかつ」はエプロンと帽子、「ねこ」はふっくらパンツと帽子、「とかげ」はひらひらの洋服と帽子を身に着けている。それぞれ、みにっコのワンポイントと10周年ロゴの入った特別デザインの織ネーム付きだ。

このほか、角度によって色が変わって見えるオーロラ生地ポーチや、テーブルウェアや小物入れにも使えるガラスコレクション、デザインが選べるハンドタオルと、いずれもすみっコぐらし10周年を記念した一番くじならではのアイテムが揃っている。

また、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、蝶ネクタイとシルクハットを身に着けた「ぺんぎん?」のぬいぐるみを用意。

ラストワン賞と同仕様のぬいぐるみが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定となっている。

サーカステントモチーフのフィギュア小物入れやぬいぐるみなど、キュートなすみっコたちと一緒に10周年をお祝いしよう♪

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.