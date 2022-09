サマンサタバサの『ピノキオ』コレクションがどれも欲しくなる可愛さ！

Samantha Thavasa(サマンサタバサ)、Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)の2ブランドから、Disney『ピノキオ』コレクションが登場! ハンドバッグやポーチ、バッグチャームなど、魅力的なアイテムを紹介♪

ディズニーを象徴する楽曲『星に願いを(When You Wish Upon a Star)』と共に、長年愛され続けてきた『ピノキオ』。

ディズニーらしい夢と魔法のファンタジックな世界観が詰まった本作の主人公・ピノキオは、孤独に暮らすおじいさん・ゼペットが作った木彫りの人形。ある日、妖精ブルー・フェアリーが人形に魔法をかけ命を授ける。ピノキオもまた ”本物の人間の子供” になるという願いを叶えるため良心を学ぼうとするが、何も知らない純真無垢なピノキオにはあらゆる誘惑や試練が待ち受けていた――。

この度、2022年9月8日(木)にディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」にて配信開始となる実写映画『ピノキオ』に合わせて、サマンサタバサとサマンサタバサプチチョイスでDisney『ピノキオ』コレクションを展開!

サマンサタバサからは、上品で大人な印象の中に人気のキャラクターが隠れている、魅力的なアイテムがラインナップ。

爽やかで上品な大人な印象のライトブルーとブラウンのレザーアイテムシリーズでは、バンブーのハンドルが上品なトートバッグが登場。背面の「ピノキオ」と「フィガロ」のアートがさり気なく型押しされたデザインがポイントだ。

また、キャンバス素材シリーズのバッグは、かがりデザインと型押しにプリントを施したキャラクターのアートがアクセントに。

そのほか、イタリアの港町地中海を連想させる伝統的なタイル柄をイメージしたオリジナルアートは、スカーフや、それぞれのアイテムの裏地としても使用し、使うたびに『ピノキオ』の世界観を楽しめる。

そしてサマンサタバサプチチョイスからは、「ピノキオ」や人気キャラクター達の楽しそうなアートがプリントされたキャンバス素材のトートバッグ、物語に登場するおもちゃ達の型押しが印象的なデザインのショルダーバッグなどがラインナップ。

後ろ姿の「ピノキオ」や「フィガロ」、「クレオ」が描かれたチャームもとっても可愛い♪

サマンサグループ公式オンラインショップでの先行予約は、実写映画『ピノキオ』の配信日と同日の2022年9月8日(木)よりスタート。

可愛らしいバッグやチャームで『ピノキオ』の世界観を楽しもう♪

>>>コレクションラインナップを見る(写真8点)

(C) Disney