「女性らしい体つきが嫌」「でも、“女の子”という性別が嫌なわけではない」…自分のジェンダーにモヤモヤする10代の声

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの"違い"について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。8月29日(月)の放送では、「自分のジェンダーがわからなくて、モヤモヤしている」という13歳のリスナーから届いたメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、メッセージから受け取る戸惑いや前向きな気持ちに寄り添いながらエールを送りました。自分は、自分のジェンダーがわからなくて、モヤモヤして生きています。自分のジェンダーに違和感を持ち始めたのは最近で、1ヵ月前からです。お風呂に入るときに、自分の女性らしい体つきを嫌だと感じるようになりました。「"かわいい"と言われたくない」とも思い始めました。でも、"女の子"という性別が嫌なわけではありません。女の子の友達といるほうが、居心地はいいです。ただ一人称は、本当は「僕」とか「俺」とか言いたいです。かっこよくいたいしズボンも穿きたい、でも男子になりたいとまでは思っていません。いまは少しずつ、"自分は、こういう場面ではこういうふうに感じるんだ"ということを認識し始めている段階なのですが、知れば知るほどちぐはぐに感じて、この気持ちをどうしたらいいかわかりません。友達に自分のジェンダーのことを話してみようと思ったこともあったけど、自分でもよくわからないから、人に説明するのは難しくて、このことは親以外誰にも話していません。自分のことを、親しみを込めて「かわいい」と言ってくれる友達に、自分の本当の気持ちを伝えることができなくてもどかしく感じています。女性なのか男性なのか、トランスジェンダーなのか、そんなことを考えなくてもいい世の中だったら、こんなモヤモヤせずに楽に生きられたのかなと思います。夏休みに入って、髪をショートヘアにしてみました。かっこいい見た目になって、自分はいまの髪型が気に入っています。夏休み明けに学校に行ったら、友達がどんな反応をするか楽しみです。ジェンダーがわからない自分だけど、「かっこいい」って思ってもらえたら嬉しいです。こもり校長:自分のジェンダーがわからなくてモヤモヤしている、ということだけど……友達に話してみたいけど、どう言葉にしていいかわからない、というのは、何にしてもあることじゃない。ぺえ教頭:そうだね。こもり校長:自分もわかっていないことを相手に伝えたら、もっと困惑させちゃうだろうな、とイメージできているのはすごいと思う。ぺえ教頭:そうだね。自分のいまの感情や置かれている状況がちぐはぐだ、って言っているけど、私は全然そんなことはないと思う。全てのいまの感情が、自分自身の本当の心だと思うから……型にはめられた世界を自分が体現できなかったときに、ちぐはぐな世界を歩んでいる、とは思ってほしくない。こもり校長:うんうん。ぺえ教頭:これから変わっていくかもしれないし、このまま突き進むかもしれないけど、その心を自分自身が認めてあげてほしいなと思うしね。こもり校長:あと、自分が納得できる、ということがいいのかも。ショートヘアにした見た目が気に入っている、と言っていたけど、そういうモードが大事じゃない?ぺえ教頭:そうそう!「いい!」と思えるものを、しっかり選んで進んでいくというか。その選択をしていってほしいね。こもり校長:そうだね。声を聞かせてくれてありがとう。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。名古屋、広島、札幌、大阪に続き、第5弾は9月11日(日)に福岡県北九州市の「THE OUTLETS KITAKYUSHU アクティベーションフィールド」で開催されます。「SCHOOL OF LOCK!」からは、ぺえ教頭と「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」のパーソナリティ・とーやま委員、スペシャルゲストとしてラッパーのGOMESSさん、モデルのよしあきさんが参加します。会場では視聴覚に障がいがある人に向けて、ステージの様子を実況する音声ガイドや、手話通訳が用意されています。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。