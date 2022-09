9月10日(土)、11日(日)にフジテレビ系で放送される特番「FNSラフ&ミュージック2022~歌と笑いの祭典~」に出演するアーティストが発表された。

昨年に続き2回目の放送となる「ラフ&ミュージック」は、「歌と笑いの融合」をテーマにした大型特番。今年もゴールデンタイムを含む時間帯にて合計約9時間にわたってオンエアされる。

第1夜には石川さゆり、AKB48、Creepy Nuts、KOH+(福山雅治・柴咲コウ)、ジャニーズWEST、Snow Man、Tani Yuuki、BiSHらが出演し、第2夜にはINI、Saucy Dog、GENERATIONS from EXILE TRIBE、乃木坂46、浜崎あゆみ、マカロニえんぴつらが登場する。

番組ではアーティストとお笑い芸人それぞれのパフォーマンスのほか、さまざまな特別企画が行われる。第1夜の目玉企画は「IPPON GP THE LIVE!(仮)」。松本人志が大会チェアマンを務める大喜利王決定戦「IPPONグランプリ」の番組フォーマットにのっとり、アーティストとお笑い芸人がチーム対抗の大喜利対決を繰り広げる。そして第2夜では、昨年の放送で日向坂46がBTSの「Butter」のダンスを完コピし、JO1がB.B.クィーンズ「おどるポンポコリン」のダンスアレンジを披露して話題を呼んだ企画「リクエスト歌謡祭」が今年も行われる。

フジテレビ系「FNSラフ&ミュージック2022~歌と笑いの祭典~」

2022年9月10日(土)18時30分~23時10分

2022年9月11日(日)18時59分~23時09分

<出演者>

キャプテン:松本人志(ダウンタウン)

サポーター:中居正広 / ナインティナイン

アシスタントサポーター:千鳥 / アンタッチャブル

進行:岸本理沙(フジテレビアナウンサー) / 松崎涼佳(フジテレビアナウンサー)

第1夜

アーティスト

石川さゆり / AKB48 / Creepy Nuts / KOH+(福山雅治・柴咲コウ) / ジャニーズWEST / Snow Man / Tani Yuuki / BiSH / and more

お笑い芸人

空気階段 / チョコレートプラネット / ナイツ / NON STYLE / ハライチ / 爆笑問題 / フットボールアワー / ミキ / 見取り図 / ミルクボーイ / ロッチ / and more

第2夜

アーティスト

INI / Saucy Dog / GENERATIONS from EXILE TRIBE / 乃木坂46 / 浜崎あゆみ / マカロニえんぴつ / and more

お笑い芸人

アインシュタイン / Aマッソ / オズワルド / かまいたち / ジャングルポケット / ダイアン / 錦鯉 / ニューヨーク / バイきんぐ / and more