ザ・クロマニヨンズを撮り続けてきた写真家柴田恵理の巡回展が福岡・大阪・名古屋で開催

『柴田恵理 写真展 ザ・クロマニヨンズ PHOTO EXHIBITION』の巡回展が開催されることが発表された。
ザ・クロマニヨンズ（Vo.甲本ヒロト、G.真島昌利、B.小林勝、Dr.桐田勝治）の様々な写真を撮り続けてきた写真家、柴田恵理。今年5月に渋谷GALLERY X BY PARCOにて行われた『柴田恵理 写真展 ザ・クロマニヨンズ PHOTO EXHIBITION』は、ザ・クロマニヨンズの魅力と歴史がこれでもかという程詰め込まれた写真展となった。
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各地であがった巡回展への多くの声に答え、福岡、大阪、名古屋にて巡回展開催が決定。2006年〜2021年までの「ザ・クロマニヨンズ」の軌跡を詰め込んだ展示が行われる。また、今回の展覧会開催を記念した写真集「ザ・クロマニヨンズPHOTO BOOK」や展覧会オリジナルグッズ等も販売し、各会場限定の巡回展グッズの販売も予定されている。
なお、ザ・クロマニヨンズは8月24日に2枚組DVD『ザ・クロマニヨンズ ツアー SIX KICKS ROCK&ROLL』を発売。同作は、2022年4月12日に行われた千葉市民会館公演の模様をDISC1に、DISC2には6ヵ月連続シングルリリース企画”SIX KICKS ROCK&ROLL”プロジェクトのシングル曲6作のMVを収録した2枚組のDVDとなっている。
さらに2022年12月14日には、現在NHK Eテレ「ギョギョッとサカナ★スター」および総合テレビ「超ギョギョッとサカナ★スター」で主題歌としてオンエア中の新曲「イノチノマーチ」を26枚目のシングルとして発売する予定。
＜イベント情報＞
『柴田恵理写真展ザ・クロマニヨンズPHOTO EXHIBITION』
福岡
2022年9月30日(金)～10月10日(月・祝)福岡PARCO 本館3F PARCO FACTORY
営業時間：10:00～20:30
※入場は閉場時間の30分前まで※最終日は18:00閉場
https://art.parco.jp/parcofactory/detail/?id=1054
心斎橋
2022年10月14日(金)～10月30日(日)心斎橋オーパ 本館9F オーパ GALLERY
営業時間：11:00～21:00
※入場は閉場時間の30分前まで※最終日は18:00閉場
https://art.parco.jp/otherspace/detail/?id=1055
名古屋
2022年11月5日(土)～11月20日(日)名古屋PARCO 南館7F EVENT SPACE
営業時間：11:00～20:00
※入場は閉場時間の30分前まで※最終日は18:00閉場
https://art.parco.jp/nagoya/detail/?id=1056
入場料：500円（税込）※未就学児無料
※混雑状況により事前予約や整理券配布となる場合がございます。
主催：パルコ
企画制作：パルコ/ 柴田恵理
協力：ハッピーソング/ソニー・ミュージックレーベルズアリオラジャパン/ ランド/サウンドクリエーター/サンデーフォークプロモーション
※感染症対策や天災等の諸事情により入場者数の制限、営業時間の変更および休業となる可能性がございます。
※イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
＜リリース情報＞
『ザ・クロマニヨンズPHOTO BOOK』写真 柴田恵理
仕様：A4/並製/272ページ
定価：4000円＋税
販売元：PARCO出版
ISBN 978-4-86506-384-4 C0072
ザ・クロマニヨンズ
『イノチノマーチ』
2022年12月14日発売
CD：BVCL-1262
￥1000＋税
=収録曲=
1. イノチノマーチ
2. さぼりたい
初回仕様のみ紙ジャケット仕様
■完全生産限定盤 7inchアナログ盤
BVKL-22 ￥1200＋税
Side-A. イノチノマーチ
Side-B. さぼりたい