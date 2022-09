野田サトル原作によるTVアニメ「ゴールデンカムイ」第4期が10月3日より放送・配信開始。PV第2弾、追加キャスト、主題歌情報が発表された。

追加キャストとして、24人の刺青囚人のうちの1人・関谷輪一郎役が加瀬康之に決定。第4期のオープニングテーマはALIの「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」、エンディングテーマはTHE SPELLBOUNDの「すべてがそこにありますように。」に決まった。併せて加瀬、ALI、THE SPELLBOUNDからのコメントも到着している。

さらに第4期の放送を記念し「TVアニメ『ゴールデンカムイ』キャスト出演同時視聴会」の開催が決定。9月12日から4回にわたってTVアニメの第1期~第3期からセレクトしたエピソードをキャストとともに同時視聴する。出演者には月島軍曹役の竹本英史、鯉登少尉役の小西克幸、杉元佐一役の小林親弘、菊田特務曹長役の堀内賢雄、アシリパ役の白石晴香、白石由竹役の伊藤健太郎が名を連ねた。またセレクト話数のリクエストも、9月8日23時59分まで募集している。

加瀬康之(関谷輪一郎役)コメント

TVアニメ『ゴールデンカムイ』第四期で、関谷輪一郎役を担当させていただきました。

刺青囚人の1人として、関谷輪一郎の生き様を表現することを意識しました。

みなさん、是非楽しんでください。

ALIコメント

『ゴールデンカムイ』!!!!!!! みんな!!! やりました!!!

大好きな作品に関われる俺は本当に幸運な人生だとつくづく思います。

『ゴールデンカムイ』のキャラクター達の根幹でもある「いかにして死ぬか」をチームから頂き、『ゴールデンカムイ』への愛情(無事完結した事への感謝も爆発)をもとに、この生きる上での最大のテーマ「いかにして死ぬか」を今まで生きてきた人生の最先端の感情、そして今も隣で戦争が行われているこの時代を生きる気持ち、思春期に読んだ本の『葉隠』や『燃えよ剣』など、愛するウエスタンミュージックとニール・ヤングをレコードで聴きながら、カオスに全てをぶつけてみました。

そして、そして、客演に、長年の僕の夢であったRHYMESTERのMummy-D さんを招いた最高傑作に成ってます。

もう俺にとっての土方歳三(推し)は、Mummy-D さんでしかなかったので、快く参加OKもらった時は、長年の金塊を見つけたような気持ちで本当に幸せでした。

これから、『ゴールデンカムイ』を愛する皆様と共に、旅出来るのが楽しみで仕方ありません。

今は、どうか末永く愛してくれますように祈ってるばかりです。

本当に最高の機会をありがとうございました。

NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D お楽しみに!!!!



音楽万歳!!!

『ゴールデンカムイ』万歳!!!

(LEO from ALI)

THE SPELLBOUNDコメント

数えきれない運命の糸が複雑に絡み合う世界。チェスの駒のよう、目に見えない大きな力に翻弄され彷徨いながらも、生きる意味や喜びを求める私達。

『ゴールデンカムイ』の世界で、私達の何倍もの早さで運命を駆け抜けていった沢山の生命へ祈りを込めて音楽を作りました。「すべてがそこにありますように。」

アニメ『ゴールデンカムイ』との出会いに心からの感謝を。

「ゴールデンカムイ」第4期

放送情報

TOKYO MX:2022年10月3日(月)23:00~

読売テレビ:2022年10月3日(月)26:15~

北海道放送:2022年10月3日(月)25:26~

BS11:2022年10月3日(月)23:00~

チャンネルNECO:2022年10月7日(金)23:30~

配信情報

Prime Video:2022年10月3日(月)23:00~

スタッフ

原作:野田サトル(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)

チーフディレクター:すがはらしずたか

シリーズ構成:高木登

キャラクターデザイン:山川拓己

アニメーション制作:ブレインズ・ベース

キャスト

杉元佐一:小林親弘

アシリパ:白石晴香

白石由竹:伊藤健太郎

鶴見中尉:大塚芳忠

土方歳三:中田譲治

尾形百之助:津田健次郎

谷垣源次郎:細谷佳正

牛山辰馬:乃村健次

永倉新八:菅生隆之

家永カノ:大原さやか

キロランケ:てらそままさき

インカラマッ:能登麻美子

二階堂浩平:杉田智和

月島軍曹:竹本英史

鯉登少尉:小西克幸

(c)野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会