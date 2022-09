LiSA「グっとくる」“夏の終わりに聴きたい”思い出の3曲を紹介

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。夏の終わりに聴きたい曲として、思い出の3曲を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」8月31日(水)放送分)LiSA:これはいろんな方がカバーされているので、その時代や歌ってる方によって印象が違うんじゃないかと思いますが、私は原曲をお願いしたいと思います。LiSA:私が初めて夏の切なさを感じたのは、この楽曲だった気がしますね〜。子どものころに大好きだったあの人たちの楽曲です。あ~いい歌。大人になって聴くと、よりグっとくるんですよね。それを当時、私と年齢が変わらないお姉さんたちが歌ってたと思うと……! 今これをSPEEDさんが歌っても、またグっと来るなと思っています。そして、私も「Wake Me Up!」で参加させていただいている(SPEEDのトリビュートアルバム)『SPEED SPIRITS』の中では、この曲を倖田來未さんがカバーされています。それもめちゃくちゃ最高なんですよ!姉さんが歌うと大人! っていう(笑)。何て言うんですかね……姉さん、そんなところまで見せていいんでしょうか? みたいな。ドキドキが増す感じ? なので、そちらもぜひ聴いてほしいなと思います。LiSA:この曲も大好きで、よくカラオケに行ってましたね〜。なんだろうな……夏の終わりというのは、お祭りとかを思い出すことが多いかもしれませんね。なんか……女の子たちで、これを聴いてキュンとしない人いないんじゃないだろうか、と当時も思っていましたけど、今もすごく思いますね。そして、LiSAとして活動するようになって、大塚愛さんとお会いする機会があったんです。すごいキュートな大塚愛さんがこれを歌っている、っていうのもまたすごくグっとくるなと。直接会って、より一層思いましたね。夏の終わりの歌、をお届けいたしました! いろんな楽曲で、夏を感じた!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★