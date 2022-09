平成フラミンゴ「年齢的にはレジェンド感…」YouTube登録者数300万人超に

平成フラミンゴのNICOさんとRIHOさんが、9月1日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、YouTubeでの活動について聞きました。平成フラミンゴは、2020年3月に幼なじみの2人で結成。YouTubeのチャンネル登録者数は、300万人を超えています。こもり校長:前回(4月21日)は生徒(リスナー)の相談に乗ってもらったのですが、RIHO先生が「2時間あっという間だった、寂しい」とコメントしてくださって……。RIHO:また呼んでいただけて、嬉しいです!NICO:ね! 本当に嬉しい!こもり校長:平成フラミンゴ先生のYouTube登録者数は、現在は311万人オーバー!ぺえ教頭:パワーアップしすぎじゃない?こもり校長:羨ましいね。俺なんか減るばっかりなのに! すごいとしか言いようがないな。こもり校長:YouTuberの同期といえば誰になるんですか?NICO:3年前くらいってこと……? あんまりいないかも。ぺえ教頭:コムドットさんは?RIHO:全然先輩ですよ。ぺえ教頭:そうなんだ。でも2人は、新世代っていわれているよね?NICO:一応(笑)。RIHO:年齢的にはレジェンド感があるんですけど……(笑)。こもり校長:年齢じゃないからね、芸歴だから。ぺえ教頭:遅咲きタイプなのかな。NICO:28(歳)ですから……(笑)。こもり校長:28歳はまだまだですよ!NICO:そうですよね。ぺえ教頭:HIKAKINさんが、まだ32歳(実際は33歳)とかでしょ?こもり校長:そうなの!? レジェンドすぎて、40代かと思ってた。RIHO:すごい昔からいるからね。ぺえ教頭:そうなのよ。だからこの人たち、レジェンドとあまり変わらないのよ(笑)。平成フラミンゴ:(笑)。こもり校長:関係ないよ。いうならば、錦鯉さんってことでしょ?ぺえ教頭:YouTube界のね(笑)。平成フラミンゴ:(笑)。こもり校長:そりゃ魅力的だわ!この日の放送では……・「睡眠欲、食欲、“買いたい”欲に負ける女なので、欲に負けない方法を教えてほしい」という16歳・「口調がギャルっぽくて、初対面の人に怖がられてしまうのが悩み」という15歳・「勉強を頑張りすぎてプレッシャーになってしまった」という16歳と電話をつなぎ、平成フラミンゴの2人がアドバイスを送りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★