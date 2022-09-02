ASUS JAPANは9月2日、液晶ディスプレイ一体型PCの新製品として、27型狭額縁モデル「ASUS M3700WY」シリーズから構成違いで2モデルを発表した。9月3日から発売を予定しており、メーカー想定売価は189,800円前後から。
Zen 3アーキテクチャ採用のモバイル向けRyzenプロセッサを搭載し、高い性能を備えた液晶ディスプレイ一体型デスクトップPC。ディスプレイは27型の大画面で、解像度はフルHD（1,920×1,080ドット）。ベゼルが細い狭額縁仕様に加え、Dolby Atmosに対応するASUS SonicMasterテクノロジーを搭載して高品質な音声再生も楽しめるとしている。
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 5825U / Ryzen 5 5623U
- メモリ：DDR4-3200 16GB / 8GB
- ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×4接続 1TB HDD/ SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×4接続
- ディスプレイ：27型ワイドTFTカラー液晶 ノングレア 1,920×1,080ドット
- 本体サイズ：W613×H456×D48～217mm
- 重さ：約8.7kg