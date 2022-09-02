TWICE、日本初のファンミーティングを東京・大阪で計5日間開催

TWICEが、自身初となる日本でのファンミーティング「TWICE JAPAN FAN MEETING 2022 "ONCE DAY"」を東京・大阪で計5日間開催することを発表した。

4月の東京ドーム公演「TWICE 4TH WORLD TOUR III IN JAPAN」や、日本デビュー5周年を祝うアルバムTWICE JAPAN 4th ALBUM『Celebrate』のリリースなど、精力的な活動を行なっているTWICE。今回開催の公演タイトル"ONCE DAY"には、「TWICEが贈るONCE（ファンの名称）のための特別な日」という意味が込められており、TWICEメンバー自らがファンミーティングの構成などに積極的に意見を出して作られる予定。

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また、10月1日（土）と10月10日（月・祝）の公演にはライブ・ビューイングと生配信が決定。日本全国のONCEとTWICEが繋がることができるスペシャルなイベントとなりそうだ。

＜イベント情報＞

「TWICE JAPAN FAN MEETING 2022 "ONCE DAY"」

2022年10月1日（土）国立代々木競技場第一体育館 OPEN 17:00/START 18:30

2022年10月2日（日）国立代々木競技場第一体育館 OPEN 16:30/START 18:00

2022年10月8日（土）大阪城ホール OPEN 17:00/START 18:30

2022年10月9日（日）大阪城ホール OPEN 16:30/START 18:00

2022年10月10日（月・祝）大阪城ホール OPEN 15:30/START 17:00

チケット

最速先行……W会員先行 2022年9月2日（金）12:00～2022年9月6日（火）23：59

2次先行……ONCE JAPAN会員・海外在住ONCE JAPAN会員・ONCE JAPAN MOBILE会員先行 2022年9月8日（木）12:00～2022年9月12日（月）23：59

特設サイト

https://www.twicejapan.com/feature/onceday2022

TWICE JAPAN 4th ALBUM『Celebrate』詳細ページ：https://twicejapan.com/feature/Celebrate

TWICE OFFICIAL FANCLUB ONCE JAPAN：http://oncejapan.com

TWICE JAPAN OFFICIAL SITE：http://www.twicejapan.com