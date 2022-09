ちゃんみなが新曲「TOKYO 4AM」MV公開、ワンオクTakaや平成フラミンゴなど登場

ちゃんみなの新曲「TOKYO 4AM」が本日配信スタート、MVが公開された。

本MVには、ONE OK ROCKのTakaや平成フラミンゴなど彼女の大切な友人や、ファンクラブ会員(ROYAL FAMILY)たちが随所に登場しており、エモーショナルでハートフルな映像に仕上がっている。監督は「Never Grow Up」や「ハレンチ」でもタッグを組んだ大久保拓朗。

【動画】ちゃんみな「TOKYO 4AM」MV

「TOKYO 4AM」は、現在配信中のParaviオリジナルドラマ『-50kgのシンデレラ』の主題歌で、先日行われた『SUMMER SONIC 2022』にて初披露され、恋に揺れる心を表現した歌詞とポップかつロックなサウンドで会場を沸かせた。

自身初の書き下ろしとなる本楽曲についてちゃんみなは、「私はこのドラマの主人公と同じような経験をしたことがあり、私の見た目が変わっても変わらなくてもファンの人たちはいてくれたし、周りの人たちもいてくれた。どんな姿でも私を受け入れてくれる人がいた。そう考えると、共感するどころか、この主人公はまさに私そのものだと思ったんです。」と語っている。

なお、ちゃんみなは今月に初の韓国語作品の楽曲配信リリースも予定している。

出演(五十音順):

Awich、青山テルマ、明日花キララ、池田美優、erika torith、エルフ 荒川、KAITA、KAZ the FIRE、kemio、GENTA YAMAGUCHI、Sayaninja、JP THE WAVY、SKY-HI、Taka(ONE OK ROCK)、髙嶋政宏、NIINA、Hina Masuda、Hiro(MY FIRST STORY)、BELL、平成フラミンゴ、まるり、MiQael、MNNF RCRDS、Yui Furuya、有華、Rei©hi、ROYAL FAMILY

<リリース情報>

ちゃんみな

Digital Single「TOKYO 4AM」

発売日:2022年9月2日(金)

Pre-Add/Pre-Saveリンク:https://CHANMINA.lnk.to/tokyo4am

ちゃんみな Official Site:https://chanmina.com/