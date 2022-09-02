お笑いコンビのEXITが、就労移行ITスクールの公式アンバサダーに就任。EXITが出演する、CMが公開された。
■リリース詳細
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000051972.html
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