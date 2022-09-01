【2022年最新版】大学生、プロ志望届提出者一覧　今年のドラフト候補生｜…

2022年プロ野球ドラフト会議 最新情報
「2022年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が2022年10月20日に行われる。開催に先立ち、全日本大学野球連盟へのプロ志望届の提出が始まった。9月1日時点で、ドラフト対象者の大学生は6人となっている。提出は、10月6日に締め切られる。
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北海道・東北地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
北海道学生野球連盟
札幌学生野球連盟
北東北大学野球連盟
八戸学院大学
松山 晋也
9月1日
仙台六大学野球連盟
南東北大学野球連盟
関東・東京地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
千葉県大学野球連盟
関甲新学生野球連盟
東京新大学野球連盟
東京六大学野球連盟
東都大学野球連盟
首都大学野球連盟
日本体育大学
矢澤 宏太
9月1日
神奈川大学野球連盟
東海・北信越地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
愛知大学野球連盟
中部大学
日渡 柊太
9月1日
〃
名古屋大学
本田 健悟
9月1日
〃
名古屋大学
横井 文哉
9月1日
東海地区大学野球連盟
北陸大学野球連盟
近畿地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
関西学生野球連盟
関西六大学野球連盟
阪神大学野球連盟
近畿学生野球連盟
京滋大学野球連盟
中国・四国地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
広島六大学野球連盟
中国地区大学野球連盟
四国地区大学野球連盟
香川大学
平岡 佑梧
9月1日
九州地区
連盟
学校名
氏名
所属連盟受付日
九州六大学野球連盟
福岡六大学野球連盟
九州地区大学野球連盟