SKY-HIがツアーファイナルで豊洲PITライブを発表、12月にアルバムリリース示唆も

SKY-HIがツアー『SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂-』のファイナルを9月1日、国際フォーラムAにて開催した。

昨年9月1日にリリースされた配信シングル「Dive To World」、今年4月27日にリリースされたTHE ORAL CIGARETTESのフィーチャリングEP『Bullets Into The Pipe』収録の「カンタンナコト」でコラボレーションをしたTHE ORAL CIGARETTESの山中拓也(Vo/Gt)と、4月13日にリリースされた「Bare-Bare」をSKY-HIとともに手掛けた、BMSGレーベルのAile The Shotaがゲストとして駆けつけ、共に会場を沸かせた。

【画像】ツアーファイナルでのSKY-HI(全5点)

ファイナルらしい豪華な演出にファンの熱量が高まる中、MCでSKY-HIの口から12月11日、12日に『Round A Ground Special 2022』が豊洲PITで開催されることが発表された。

11日公演は-meets SKY Unplugged-と題してアンプラグドな編成でライブを、自身の誕生日の12日公演は-meets SKY Freestyle-というタイトルのもと、SKY-HIらしさ全開なライブになるとのこと。

さらに、12月にオリジナルアルバムのリリースを示唆する発表もあり、「色々楽曲を制作してきて、これならアルバムが出せると自信が持てる楽曲が出来た。俺にしか作れない作品、エンタテイメントをこれからも提供していくので楽しみにしてください」とファンに伝えた。

なお、『SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂-』の模様は、9月5日(月)19時からHuluストアで独占配信される。

<︎ライブ情報>

『Round A Ground Special 2022 ーmeets SKY Unpluggedー』

2022年12月11日(日)東京・豊洲PIT

時間:開場 17:00 / 開演 18:00

出演:SKY-HI

『Round A Ground Special 2022 ーmeets SKY Unpluggedー』

2022年12月12日(月)東京・豊洲PIT

時間:開場 17:30 / 開演 18:30

出演:SKY-HI

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

チケット料金

全席自由 8500円(税込)

※未就学児入場不可

※1回のお申し込みにつき4枚まで

※入場時に別途ドリンク代が必要となります。

その他の詳細はこちら

https://avex.jp/skyhi/news/detail.php?id=1102421

「SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂-」

9月5日(月) 19:00からHuluストアで独占配信

販売期間:8月22日(月) 18:00〜9月30日(金) 21:00

ライブ配信:9月5日(月) 19:00開演

見逃し配信:ライブ終了後、準備が整い次第〜9月30日(金) 23:59

視聴料金:3850円(税込)または ポイントによるお払い

チケットの購入、その他の詳細はこちら

https://news.hulu.jp/sky-hi-hall-tour-2022-cho-hachimenroppi

※購入方法:Huluストアで会員登録の上、ログインしてご購入ください。

BMSG:https://bmsg.tokyo/