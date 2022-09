『キンプリSSS』×サンリオ第3弾☆カフェやグッズ、どれ選ぶ？

サンリオキャラクターズとTVアニメ『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』のコラボカフェ第3弾、あなたはもうメニューやグッズはチェックした!? サンリオキャラの衣装を着飾った『キンプリ』キャラの可愛さ溢れるコラボを存分に満喫するための情報をお届けします!

TVアニメ『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』は、フィギュアスケート、歌、ダンス、型破りなイマジネーションで表現した「プリズムジャンプ」を組み合わせた「プリズムショー」を披露するアイドルたちの成長を描いた物語。

エンターテインメントショーに加え、見応えのある人間ドラマで人気を博し、TVアニメのほか、劇場作品も制作された人気作だ。

このたび、第3弾となるサンリオキャラクターズとTVアニメ『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』のコラボカフェが、プリズムストーンカフェ原宿店で開催決定した!

2020年に第1弾コラボを開催してから、毎年行われているコラボカフェの最新情報をチェックしよう。

第3弾のコラボイラストは、「氷室聖 × パウピポ」「黒川冷 × バッドばつ丸」 「法月仁 × タキシードサム」「山田リョウ × まるもふびより」「シャイン × ディアダニエル」の5種類が新登場。

通常ビジュアルでは各サンリオキャラのモチーフを取り合わせプリズム感と融合させた、華やかで可愛らしい衣装が目を引く。

デフォルメイラストでは、パートナーのようにサンリオキャラとキンプリキャラが並び立つ姿がとってもキュート♪ 仲が良さそうな雰囲気に癒やされる仕上がりになっている。

コラボカフェと言えば気になるのはカフェメニュー。

カフェ展開は初となる第二弾イラストと第三弾イラストのキャラクターをモチーフにしたコラボメニューが登場! どれもかわいく、おいしいバラエティ豊かなメニューが揃っている。

ばつ丸のインパクト抜群の「バッドでバーニングなブラック冷麺」や、ポムポムプリンのオムレツがどーんと乗っかった「岡山名物ひるぜん焼きそば on プリン型オムレツ」などのフードメニューのほか、色とりどりで見た目も素敵な「サム風ブルーのキャッスルパフェ」や「エィスとキキ&ララのツインパンケーキプレート」などのスイーツメニューもラインナップ。

各メニューには『キンプリ』キャラのマーカーが付属しており、サンリオと『キンプリ』両方を楽しめるようになっている。

各キャラクターのイメージカラーを楽しめる「レインボードリンク」は全部で9種類も用意されており、レインボードリンクはアイスフロートに変更可能だ。

各ドリンクにはキャラのイラストがプリントされたストローマーカーが付属する。

ホットドリンクとしては、キャラクターラテは『キンプリ』のコラボイラストのアートが楽しむことができ、ドリンクメニューも豊富に用意されている。

フード、ドリンクを注文した方には、コラボイラストを使用したランチョンマット、コースターがそれぞれランダムでひとつプレゼントされる。

各全9種、ランダムでのお渡しなるのでどんなイラストがくるかはお楽しみに♪

コラボイラストを使用したグッズも豊富に取り揃えられており、アクリルスタンドや缶バッジなどのコレクションしたくなるアイテムのほか、クリアファイルなどもラインナップ。

カフェを味わった後はショッピングも存分に楽しめそうだ。

カフェ開催期間中、ご飲食・商品のお会計が2000円(税込)以上ご利用の方には特製フォトカードがプレゼントされるキャンペーンも実施。

また、予約の上来店すると、オリジナルポストカードがプレゼントされるキャンペーンやスタンプカードでスタンプを集めるとポストカードがもらえるキャンペーンなども行われる。

さらに今回のコラボを記念して第三弾イラストキャラクター達のコラボ「もちころりん」も登場!

ぜひこの機会に『キンプリ』×サンリオコラボをたっぷりご堪能ください!

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L632851

(C)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/キングオブプリズムSSS製作委員会