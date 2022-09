SCANDALメンバーが大好きな“グミ”尽くしの「グミMAMIれ！」 MAMI「まずは“かたさ”ですね、そして“味の濃さ”が決め手」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。8月29日(月)の配信では、メンバー全員が大好きな“グミ”をテーマにした特別企画を実施。しかもMAMIをフィーチャーした形でお届けします。HARUNA:今回は“あるお菓子”をテーマにした特別企画です。題して「グミMAMIれ!(グミまみれ!)」RINA:え!?HARUNA:「グミ」「MAMI」れ……なんですよ。MAMI:あ、私のことね。HARUN:そうです、グミ大好きのMAMIフィーチャー企画! MAMIに「グミ」のことをさらに深く知ってもらうと同時に、私たちも、そしてリスナーの皆さんも、さらに「グミ」好きになろうというコーナーです。MAMI:ありがとうございます!HARUNA:MAMIフィーチャー企画なんですが、SCANDAL全員がグミ大好きですからね。なぜ、MAMIなのか? まさにグミまみれだからです(笑)。MAMI:たしかに、よく食べてるね。HARUNA:これまでの収録中、たびたび取り憑かれたように「グミ」を一袋たいらげてしまうMAMIを目撃してきました。もはやグミは「主食」といっても過言ではないのではないかと。MAMIさん、本日の意気込みを一言お願いします。MAMI:グミをいっぱい食べるぞー!RINA:完全に台本を無視したな。MAMI(慌てて台本に目を落として)あ、ほんとだ……ごめん。ちゃんと読みますね。「まさに、めぐみのグミです!」RINA:ほんまにみんな(普段から)台本を見いひんからね。HARUNA:そんな「グミMAMIれ!」ですが、とにかくたくさんの「グミ」を用意していただきました。いろんな「グミ」があるねー、さっそくTOMOMIも食べてますけど。TOMOMI:うん、コーラアップの「ザ・ハード」っていうやつ。めちゃ(歯ごたえが)固くてお気に入り。RINA:めちゃめちゃ(食感が)ハードなんやね。HARUNA:あとは「ポイフル」と「果汁グミ」の温州ミカン、レモン、マスカット、そして「ハイレモングミ」「梅干しアップ」「ヨーグレットグミ」もラインナップ!RINA:最高!HARUNA:まずはMAMIが思う、グミにおけるもっとも重要なポイントとは?RINA:知りたい、知りたい。MAMI:まずは「かたさ」ですね、そして「味の濃さ」が決め手です。だから固さがややハードなものは最高です。噛んだときに弾力が強めのやつが好きです。うん、やっぱりおいしいね!* * *番組ではグミの知識を身につけてもらうために、グミクイズも実施。グミの正しい知識と味わい方を学んでください。SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056