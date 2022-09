『狼と香辛料』描き下ろしイラストのホロがフィギュアに！

『狼と香辛料』より、袴姿のホロがフィギュアになって登場! 『ARMA BIANCA』とのコラボアイテム「ホロ 袴ver.1/6スケールフィギュア」が2022年8月25日(木)より受注開始となった。

『狼と香辛料』は、支倉凍砂(著)と文倉十(イラスト)が描く、「電撃文庫」のライトノベル。「第12回 電撃小説大賞<銀賞>受賞作」として2006年2月に第1巻が発売された。

中世ヨーロッパのような世界を舞台に、行商人ロレンスと狼神ホロが織りなす新感覚ファンタジー。

コミカライズ、テレビアニメ化、ゲーム化などメディアミックスも多く展開している人気作だ。

本フィギュアは、2020年11月にAMNIBUS STOREで開催された「狼と香辛料 POP UP SHOP in MAGNET by SHIBUYA109」の書き下ろしイラストを元に立体化。

和傘や袴のプリーツ部分など、細部にもこだわったアイテムとなっている。

また予約購入特典として、同じく袴姿のホロのアクリルスタンド付き!

ぜひこの機会に、和装に身を包んだホロを手元に迎えてほしい。

(C)ISUNA HASEKURA 2022 illustration:Jyuu Ayakura