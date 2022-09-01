アニメ「四畳半タイムマシンブルース」の上映会が、9月18日に京都・T・ジョイ京都で開催される。
この「劇場版『四畳半タイムマシンブルース』特別上映会 in 京都」の舞台挨拶には、「私」役の浅沼晋太郎、原作の森見登美彦、原案・脚本の上田誠、監督の夏目真悟、キャラクター原案の中村佑介が登壇する。また前日の9月17日に行われる「京都国際マンガ・アニメフェア2022（京まふ）」にて、浅沼、樋口師匠役の中井和哉によるステージも実施される。
「四畳半タイムマシンブルース」は2010年にTVアニメ化された森見登美彦の小説「四畳半神話大系」と、上田誠による戯曲「サマータイムマシン・ブルース」とのコラボ小説が原作。配信限定エピソードを含む全6話が9月14日よりディズニープラスで独占先行配信されたのち、9月30日より3週間限定で劇場上映される。
「劇場版『四畳半タイムマシンブルース』特別上映会in京都」
日時：2022年9月18日（日）17:15上映後舞台挨拶
場所：京都府 T・ジョイ京都
登壇者：浅沼晋太郎（「私」役）、森見登美彦（原作）、上田誠（原案・脚本）、夏目真悟（監督）、中村佑介（キャラクター原案）
アニメ「四畳半タイムマシンブルース」
ディズニープラスで2022年9月14日より配信限定エピソード含む全6話を独占先行配信
2022年9月30日（金）より3週間限定全国ロードショー
原作：「四畳半タイムマシンブルース」森見登美彦著、上田誠原案（KADOKAWA刊）
監督：夏目真悟
脚本：上田誠（ヨーロッパ企画）
キャラクター原案：中村佑介
アニメーション制作：サイエンスSARU
キャスト
浅沼晋太郎、坂本真綾、吉野裕行、中井和哉、諏訪部順一、甲斐田裕子、佐藤せつじ、本多力（ヨーロッパ企画）
(c)2022 森見登美彦・上田誠・KADOKAWA／「四畳半タイムマシンブルース」製作委員会