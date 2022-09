INI髙塚大夢「見た目も内面もギャップ」仲良しメンバー・池﨑理人を知る3つの“Password”を紹介

INIの髙塚大夢が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。メンバーの池﨑理人さんをゲストに迎え、2人の関係性と池﨑さんを表す3つの「Password」を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」8月30日(火)放送分)髙塚:今日の授業には、初のゲストが来てくれました!池﨑:はい! みなさんはじめまして! 福岡県出身、池﨑理人です! よろしくお願いします!髙塚:理人と俺・髙塚大夢との関係を簡単に説明しますと、同じINIのメンバーで、その中でも……随一の仲良し……って書いてあるけど?(笑)。池﨑:随一の仲良しだよ! そう思ってくれてるのかな?髙塚:うん!池﨑:お〜! ありがとうございます(笑)。髙塚:ファンのみなさんからは、“りひろむ”と呼んでいただいてますね。池﨑:呼んでいただいてます。髙塚:1回、福岡に2人でプロモーションに行ったことがあったんですけど、そのときは理人の実家にお邪魔させていただきました。池﨑:そうそう! 「前日に前乗りして俺んち来ん?」みたいな。そういう思い出もあります。髙塚:楽しかったな、あれ。また行きたいっすね!池﨑:来てください!(笑)。髙塚:そんな理人が来てくれましたけど……本日、8月30日は池﨑理人の誕生日です! 今夜は、21歳の誕生日を迎えた理人と一緒に授業していきます。池﨑:よろしくお願いします!髙塚:理人が一体どういう人間なのか、を紐解く3つのPasswordを僕が教えます!髙塚:理人といえば、もうこれでしょ。池﨑:ほんとですか! まあ、低いですよね。髙塚:声聴いてもらってわかる通り、イケボなんですよ。曲の中でもぶっかましラップしてるんですよ。池﨑:ありがとうございます(笑)。でも大夢くんも、歌うときは高音だけど、しゃべるときのトーンは低めだよね。髙塚:たしかにね。割と低めだね。池﨑:だからまあ……イケボですよ、あなたも(笑)。髙塚:(笑)。どんなときに、低音ボイスが活きてきます? 今までの人生で、低音ボイスでよかったなって思うタイミングは?池﨑:初見の人とかに覚えてもらいやすいね。バイトしてたときも、「お兄さん、声いいっすね!」みたいにお客さんから言われて。髙塚:いや、もうほんとに人を引きつける声をしてるよ。池﨑:いやいやいやいや、そんなことないですよ。髙塚:いや、ほんとにその通りですよ。池﨑:ありがとうございます(笑)。髙塚:理人は低音ボイスだし、素晴らしいビジュアルなんですけど……なんといっても、芸術センスもすごいんです!池﨑:おお、嬉しいですね!髙塚:似顔絵もいろんなの描くし、それが絶妙に似てるしね!池﨑:笑える感じのね(笑)。髙塚:あと、ちょちょって描いた絵が「え、うま……!」みたいな。池﨑:ほんと? 俺的には、全然大夢くんもうまいよ?髙塚:いえいえ、そんなことない! 理人はもう、ほんとにすごい!池﨑:ほんと? ありがとう。髙塚:どこで、その芸術センスを身につけたんですか?池﨑:え!? わかんないな……でも、幼稚園のときから絵ばっか描いてて。幼稚園のときは、ひたすらドラゴンの絵を描いてたんだけど、家でも幼稚園でもずっと描いてて。そこからずっと好きかな。高校のときとかも、夏休みに気づいたら朝まで絵描いてたこととかあったりもしたので(笑)。好きなんだろうね。髙塚:そういうことだね。素晴らしいですよ。ぜひ、理人の絵を見てほしいです!髙塚:なんと言ってもこれですよ! 見た目と年齢のギャップもすごいですけど、それだけじゃないですよ。内面もギャップですよ。池﨑:本当ですか!? そんなこと言われたことないな〜。髙塚:これは、俺がすごく思うことだけど……初めて理人を見た人は、すごく落ち着いていて大人しいっていう印象を持つと思うんだけど、実はもうめちゃめちゃピュアでかわいらしいんですよ。池﨑:いやいや! はい!?(笑)。髙塚:1個かわいいエピソードがあるんだけど……。池﨑:おいやめろよ、照れるわ(笑)。髙塚:SNSとかYouTubeで面白いのとかあるじゃん。それを見つけたら、会う人会う人に片っ端から「これ面白くない?」ってやるの(笑)。TikTokの面白い加工のやつ見つけたときとかも、片っ端からやってくじゃん! メンバー全員、なんならスタッフさんにも(笑)。池﨑:うわ、たしかに(笑)。髙塚:別の場所でいろんな人にやるんならまだいいんだけど、俺らは現場が一緒なのに、理人が(メンバー全員に)同じことを言ってるのが俺はすごい面白い(笑)。池﨑:これ……そうなんだ、めっちゃみんなにやってんだ。あんまり気づかなかった!髙塚:ちっちゃい子が、お母さんに「ママ見て!」って言ってるみたいな感じがして、すごいかわいいなと思って(笑)。自分でもかわいいと思います?池﨑:いやいや、全然思いませんよ!髙塚:(笑)。そうやって、自分が楽しいって思ったことを、いろんな人に共有してくれるのはいいところですよ。嬉しいですよ。池﨑:ありがとうございます。照れますね。2人:(笑)。INIは8月24日(水)にサードシングル『M』をリリース。タイトル曲の「Password」は、MVやPerformance Video、Practice Videoなどが公開されています。「INI LOCKS!」は5週目がある月に放送。今回は、8月29日(月)から9月1日(木)の4日間お届けします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★