UVERworld「人の悲しみとか本当の痛みとかをわからない奴になりたくない」ニューシングル『ピグマリオン』に込めた想い

UVERworldのTAKUYA∞さんと真太郎さんが、8月31日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。8月17日リリースのニューシングル『ピグマリオン』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:ニューシングル『ピグマリオン』のリリース、おめでとうございます。タイトルの「ピグマリオン」という言葉の意味を教えてもらってもいいですか?TAKUYA∞:「ピグマリオン」は“ピグマリオン効果”というのがありまして、人は期待されるといい方向に進んでいったりする効果があるらしいです。それがいいなと思って。こもり校長:こういうワードは、どうやって見つけるんですか?TAKUYA∞:ギリシャ神話に出てくるんですよ。そこから来ているんですよね。ぺえ教頭:すごく寄り添ってくれて温かい曲ですね。聴きながら、いろんなモヤモヤが浄化されていく感じがしました。特に『泣いてる間だけでも良いから 離さないであげて それで愛し方を知るから』という歌詞が響きました。TAKUYA∞:よかったです。こもり校長:あらためて、UVERworld先生にとって、『ピグマリオン』はどんな曲になりましたか?TAKUYA∞:僕は逆に……メンタルが強すぎて、人の相談とかにうまくのれないときがあって。相談されても「わかんねーな」みたいな。そういうのを「頑張ればいいじゃん」で終わらせてしまうくらい、何でも頑張って生きてきたんですよね。でもそういうなかで、人の悲しみとか本当の痛みとかを、自分が強くなりすぎてわからない奴になりたくないなと思って。自分的に忘れたくない気持ちというものを、曲にした感じです。こもり校長:真太郎先生はどうですか?真太郎:僕も、TAKUYA∞くんが言った「人の気持ちがわからない」というのがすごくわかるんですよ。だからもしかしたら、この後(リスナーとの)電話で全然寄り添えないかもしれないです……(笑)。全員:(笑)。こもり校長:じゃあ、生徒(リスナー)と一緒に曲を聴いてもいいですか?こもり校長:(オンエア後)つらいこともありますけど、自分がその境遇になることもあるし、誰かを助けられるパターンもあるし……。明日(9月1日)から学校が始まる生徒も多いけど、もしかしたら「一緒に学校に行こう」と一言かけるだけで何か世界が変わるかもしれない。この曲を聴きながら、誰かに声をかけてみたいと思いました。ぺえ教頭:さっき、「人の気持ちがわからない奴になりたくない」とおっしゃっていましたけど、何かあったんですか?TAKUYA∞:海外の、めちゃめちゃ売れているアーティストのドキュメント映像を観たんです。僕らよりも数段売れている、何千万枚と売れているアーティストが、悩みをカメラに打ち明けているんです。ぺえ教頭:はい。TAKUYA∞:さっきはライブ会場で何万人もの人から声援をもらっていたのに、ホテルに帰ったら自分は1人ぼっちになる、みたいな。どっちが本当の自分かわからない、と言って泣くんですけど、俺はそれを見て黙れと思ったんです。こもり校長:おぉ……。TAKUYA∞:あなたが1人で泣いているときに、そのファンの人はCDをダウンロードして、あなたに想いを馳せているじゃないですか、そんなこともわからないのか、と思ったんですけど……その人のその位置に立って、その状況にならないとわからないことって絶対にあるんですよ。みんなそういうのがわからずに、もめたり責めちゃったりするんですよね。ぺえ教頭:そうですね。TAKUYA∞:俺もあったんですよ。後輩が、夢があるけど諦めそうになる、みたいな。(そういうときに、)「は? 頑張ればいいじゃん」で終わらせるんじゃなくて、相手の気持ちはその人にならないとわからないのであれば、せめて抱きしめてあげようよ、みたいな。そういうきっかけで、作り出しましたね。ぺえ教頭:この曲に想いが詰まっていますね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★