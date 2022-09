キュートなメイドスタイルのマイメロディ＆クロミがむにゅぐるみに♪

ハート形のエプロンがかわいい♡ マイメロディ&クロミの "むにゅぐるみ" が新登場! 「むにゅぐるみパティオ」公式ECサイトで「ハートメイドむにゅぐるみ」が予約販売を受付中、対象店舗では9月8日(木)より店頭発売が開始となる。

サンリオの「マイメロディ」は、ずきんがトレードマークのサンリオキャラクター。2020年に45周年を迎え、「マイメロ」「マイメロちゃん」の愛称で幅広い世代から愛されている。

そして「クロミ」は、自称マイメロディのライバル。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイントで、かっこいい男のコが大好き。2005年放送のTVアニメ『おねがいマイメロディ』に初登場した。

そんなマイメロディ&クロミが、むにゅぐるみパティオから「ハートメイドシリーズ」として登場♪

ラインナップは、むにゅぐるみのSサイズとボールチェーン付きマスコット。フリフリのエプロンは、胸のところがハート形になっていてとってもかわいい!

キュートなメイドスタイルのマイメロディ&クロミに癒されたり、一緒にお出かけを楽しもう♪

>>>むにゅぐるみイメージを見る(写真5点)

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L633448 著作(株)サンリオ