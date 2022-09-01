コスプレイヤー宮本彩希が8月31日、自身のTwitterを更新しアンミラショットを披露した。

宮本彩希

宮本は「アンミラ」とツイートし、飲食店「アンナミラーズ」の制服を着用したコスプレショットを披露。この投稿にファンからは「可愛すぎる」「ずっと眺めてまう」「毎日通います」といった声が寄せられた。

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