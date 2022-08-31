ONE原作によるTVアニメ「モブサイコ100 III」より、モブの弟・影山律のキャラクターPVが公開された。
「モブサイコ100 III」の放送開始に向け、YouTubeでは毎週水曜日18時にキャラクターPVを1人ずつ公開中。入野自由演じる律のキャラクターPVでは、兄への呼びかけから始まり、超能力を手に入れた律が暴走するシーンや、モブに抱きしめられて涙を流すシーンが収められている。
アニメ「モブサイコ100 III」
TOKYO MX：2022 年10月5日（水）より毎週水曜日24:00～
BSフジ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～
カートゥーン ネットワーク：2022 年10月7日（金）17:00～より、2話以降は10月14日（金）より毎週金曜日17:30～
スタッフ
原作：ONE（小学館「マンガワン」連載）
総監督：立川譲
監督：蓮井隆弘
シリーズ構成：瀬古浩司
キャラクターデザイン：亀田祥倫
美術監督：河野羚
色彩設計：中山しほ子
撮影監督：古本真由子
編集：廣瀬清志
音響監督：若林和弘
音響効果：倉橋静男、緒方康恭
音楽：川井憲次
アニメーション制作：ボンズ
キャスト
影山茂夫：伊藤節生
霊幻新隆：櫻井孝宏
エクボ：大塚明夫
影山律：入野自由
花沢輝気：松岡禎丞
芹沢：星野貴紀
暗田トメ：種崎敦美
ツボミ：佐武宇綺
米里イチ：嶋村侑
郷田武蔵：関俊彦
鬼瓦天牙：細谷佳正
※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。
(c)ONE・小学館／「モブサイコ100 Ⅲ」製作委員会