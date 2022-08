INI髙塚大夢 新曲『Password』MV撮影は「楽しい期間」でも「めちゃめちゃ大変」

INIの髙塚大夢が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。3ヵ月ぶりの登場ということで近況を伝え、8月24日(水)にリリースされたサードシングル『M』のタイトル曲「Password」について語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」8月29日(月)放送分)髙塚:ひさしぶりですね! 僕自身、登校(出演)は5月以来3ヵ月ぶりです。生徒(リスナー)のみんな、元気にしてましたか?僕たちINIは、サードシングルとなる『M』をリリースしました。ありがとうございます!そして、初の展示会となる『INI museum』も開催! いま、ちょうどしてますね。そして、なんと言っても……! ロサンゼルスで行われた『KCON』というライブに出演させていただきました! 5月のときは「8月って結構あとだな」と思ってたんですけど、思った以上にあっという間でしたね。それぐらい密度の濃い3ヵ月でした。――新曲「Password」オンエア後……髙塚:この「Password」は、今回のサードシングル『M』のタイトル曲です。このシングルにはコンセプトがありまして、“自分も他人も知らない、未知なる自分を探しに行く”っていうテーマになってるんですけど。この曲は、テーマがすごくたくさん詰め込まれた曲ですね。イントロの“ドンドンドンドン”っていうノックする音が僕はすごい好きだし、キャッチーでいいかなって思います。このシングルのMVは韓国で撮影をしまして、セットもすごいし衣装もかっこいいし……すごい楽しい期間でしたね。その代わり、もうめちゃめちゃ大変でしたよ。結構予定が詰め詰めになってて、その中でみんな限られた時間で、ダンスもそうだし、いろいろ準備しないといけなかったっていうのもあって。韓国に行きはしたんだけど、もう全然韓国を楽しめないで帰ってきたね(笑)。8月30日(火)、31日(水)の放送には、メンバーの池﨑理人さんが登場。「INI LOCKS!」は、5週目がある月に放送し、今回は9月1日(木)まで4日間お届けします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★