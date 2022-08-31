侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表
「侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表」が31日、ZOZOマリンスタジアムで開催。試合に先立ち、両チームの先発メンバーが発表された。
高校日本代表は、技巧派左腕の香西一希（九州国際大付）が先発。世代最強スラッガー・浅野翔吾（高松商）は「1番・右翼」に名を連ねた。
対する大学日本代表は、最速153キロを誇る長身右腕・荘司康誠（立教大）が先発マウンド。主将を務める山田健太（立教大）は「3番・一塁」で起用されている。
先攻：高校日本代表
1番（右）浅野 翔吾（高松商）
2番（指）安田 淳平（聖光学院）
3番（捕）野田 海人（九州国際大付）
4番（一）内海 優太（広陵）
5番（中）海老根 優大（大阪桐蔭）
6番（左）黒田 義信（九州国際大付）
7番（三）伊藤 櫂人（大阪桐蔭）
8番（遊）光弘 帆高（履正社）
9番（二）赤堀 颯（聖光学院）
（投）香西 一希（九州国際大付）
後攻：大学日本代表
1番（指）矢沢 宏太（日体大）
2番（二）林 琢真（駒沢大）
3番（一）山田 健太（立教大）
4番（右）蛭間 拓哉（早稲田大）
5番（左）萩尾 匡也（慶応大）
6番（中）杉澤 龍（東北福祉大）
7番（捕）野口 泰司（名城大）
8番（三）齊藤 大輝（法政大）
9番（遊）宗山 塁（明治大）
（投）荘司 康誠（立教大）