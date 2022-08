VTuber・叶「ガチビビった」1stミニアルバム『flores』リリースで新たな挑戦

VTuberの叶さんが、8月30日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。7月にリリースされたファーストミニアルバム『flores』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。叶さんは、バーチャルライバーグループ・にじさんじに所属。YouTubeやTwitterのフォロワー数は、100万人を超えています。こもり校長:叶先生は、7月にファーストミニアルバム『flores』をリリースされました。おめでとうございます!叶:ありがとうございます!こもり校長:これまでも、歌ってみた動画をYouTubeにアップされたことはありましたが、オリジナル楽曲でのメジャーデビューということで、この話があったときはどうでしたか?叶:最初は、ガチビビったっすね~。ぺえ教頭:ガチビビりしたのね(笑)。叶:もちろん「Yes」と受ける前提ではあったんですけど、「やれんのかな……?」みたいな。歌をメインに活動しているわけではなかったので、こもり校長:うんうん。叶:“歌ってみた”をやっているのも、ファンの方が喜んでくれるから、という理由が大きかったので。だから、ビビっちゃいましたね~。CDを買ってもらうのは、重みが違うというか。こもり校長:アルバムタイトルの『flores』は、スペイン語で「花」という意味ですが、楽曲も色とりどりですね。ふり幅もあるし、2曲目の「ANEMONE」はかっこいい歌詞をロックサウンドに乗せて歌っているのが、僕のなかでは衝撃というか。イメージとマッチしない感じがして、そこが良かったです。バックボーンに、バンドとかJロックみたいなものがあるのかな? と考察できる感じも楽しかったです。叶:ありがとうございます。収録されている5曲の中では、「ANEMONE」がいちばん歌いやすいというか、自分が好きなジャンルというか。自分がよく聴く、よく歌うジャンルではあったんです。こもり校長:やっぱりそうなんですね!叶:逆に、(1曲目の)「ブロードキャストパレード」は、初めてなんじゃないかという……ハッピーでお祝い! みたいな曲は、いままで歌うことがほぼなかったので。ぺえ教頭:へー!叶:アーティスト活動としての、新しい挑戦ではありましたね。せっかくアーティスト活動をするんだったら、いままでとは違うこともいっぱいしたいなと思ったので、バラードとか恋愛ソングとかも……歌ったのは初めてじゃないかな。ぺえ教頭:挑戦してるね。叶:しかも、めちゃめちゃ緊張しました。収録のときには、大人の方がいっぱいいるじゃないですか。ちょっとね……恥ずかしいのなんのって(笑)。ぺえ教頭:うそぉ!(笑)。こもり校長:ファーストですしね。大人のみなさんも手探りですから。ぺえ教頭:みんな、ドキドキしていたのね。叶:ドキドキしましたね~。こもり校長:この『flores』は、どんなアルバムに仕上がりましたか?叶:僕的にはあんまり表に出さないけど、自分が思っていることや感じていることを、みんなに歌に乗せて伝えられたんじゃないかな、と思っています。花束のようなアルバムになったんじゃないかなと思います。――ここで「ブロードキャストパレード」をオンエアこもり校長:やっぱり華やかになるよね。「Happy Life!」って(笑)。ぺえ教頭:無条件にハッピーになるわね(笑)。目の前が華やかになる!叶:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★