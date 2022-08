叶「VTuberを始める前は考えられなかった」コンビニとのコラボに「うわっ！」

VTuberの叶さんが、8月30日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。普段の活動などについて、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:叶先生はバーチャルライバーグループ・にじさんじに所属する『突然天使の如く舞い降りてきた超癒し系男子』ということで……。ぺえ教頭:すごいキャッチフレーズね。叶:これは、僕が考えたわけではないですからね。運営の方が考えられました。俺じゃないです!ぺえ教頭:本当!?(笑)。叶:これ、自称してたらヤバい……(笑)。こもり校長:でも、公式プロフィールですよね?(笑)。叶:まぁまぁ……受け入れてはいますけど、自称ではないです!ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:VTuberさんって、普段はどんな活動をされているんですか?叶:僕の場合は、ゲームをほぼ毎日プレイして配信していますね。こもり校長:何のゲームをやるんですか?叶:いま流行りの「Apex Legends」とか話題になったゲームとか、逆にちょっと古い「ゼルダの伝説」とかやったりしますね。ぺえ教頭:生配信でやるんですか?叶:生配信ですね。ぺえ教頭:1日にどれくらいやるの?叶:3時間から……次の日の予定にもよるんですけど、長いと16時間とかやっちゃいます。こもり校長:むちゃくちゃ長い!叶:次の日が休みだとやっちゃいますね。ぺえ教頭:わけわかんなくならないの?叶:でも変な話、ゲームしかしてないので(笑)。ゲームをずっとしているだけなので。ぺえ教頭:自分を見失わないのね。こもり校長:配信だけじゃなくて、歌だったりライブ活動、テレビのバラエティー、映像番組のレギュラーがあったりと大忙しの叶先生ですけど、いままでにこんな変わった仕事あったな、とかありました?叶:いまは割と普通になっているんですけど、よくよく考えると変な仕事だったな、と思うのは、コンビニに自分のクリアファイルとかコラボ商品が並んだりすることですね。VTuberを始める前は考えられなかったな、と思います。そういうのは、けっこうありますね。こもり校長:そうか~、自分が並んでいるんですもんね。叶:そうですね。コンビニで自分が流れていることもあって、「うわっ!」って(笑)。ぺえ教頭:いつも行っているコンビニで流れるわけね(笑)。叶:そうなんですよ。こもり校長:(笑)。こもり校長:普段の配信はどんな感じなんですか?叶:僕、ふわふわしていると思われがちなんですけど……。こもり校長:思っていますよ!叶:でも、叫んだりしますよ。ぺえ教頭:何を叫ぶの?叶:声が大きくなってマイク(の音)が割れちゃうから、コンプレッサーを入れてるんです。こもり校長:コンプレッサーで、叫んでるのを調整しているんですか?叶:そうです。叫んでいるときに、できるだけうるさくないようにしようと思って。こもり校長:どんなワードで叫ぶんですか?ぺえ教頭:ワード……(笑)。叶:びっくりしたときにも叫ぶし……例えば(ゲームで)負けた瞬間に、ボルテージがガーっと上がって……何を叫んでいるかは、覚えていないんですけど(笑)。ぺえ教頭:感情のままにね。叶:熱くなります。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★