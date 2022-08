Fear, and Loathing in Las Vegasが10月26日にフルアルバム「Cocoon for the Golden Future」をリリースする。

ラスベガスがフルアルバムを発表するのは2019年12月発売の「HYPERTOUGHNESS」以来約3年ぶり。「Cocoon for the Golden Future」にはドラマ「新・ミナミの帝王~銀次郎の愛した味を守れ!~」の主題歌「Evolve Forward in Hazard」や映画「バイオレンスアクション」の挿入歌「Tear Down」など全11曲が収録される。本作はBlu-rayおよびDVDが付属する完全生産限定盤、CDのみの通常盤が用意され、Blu-rayおよびDVDには昨年10月に開催された「Dance & Scream」サブスク解禁記念ワンマンライブの映像や、今年3月から6月にかけて行われた全国ツアー「FaLiLV Shuffle Tour 2022」のオフショット映像、収録曲3曲分のミュージックビデオなど約110分の映像が収められる。さらに完全生産限定盤にはツアーのオフショットが満載の64ページのフォトブック、歌詞ブックも付属する。

また12月から2023年2月にかけてはアルバムのリリースツアー「Cocoon for the Golden Future" Release Tour 2022-2023」の開催が決定した。彼らのファンクラブ・VEGASTATION、オフィシャルサイトでは本日8月31日にチケットの先行予約がスタート。

Fear, and Loathing in Las Vegas「Cocoon for the Golden Future」収録内容

CD

・Shape of Trust

・Evolve Forward in Hazard

・One Shot, One Mind

・Repaint

・Tear Down

ほか全11曲収録

完全生産限定盤付属Blu-ray / DVD

・2021年10月20日開催「Dance & Scream」サブスク解禁記念ワンマンライブ映像

・2022年3月~6月開催「FaLiLV Shuffle Tour 2022」ツアーオフショット映像

・アルバム収録曲3曲分のMV

を含む映像を約110分収録

Fear, and Loathing in Las Vegas「Cocoon for the Golden Future" Release Tour 2022-2023」

2022年12月6日(火)千葉県 KASHIWA PALOOZA

2022年12月7日(水)神奈川県 KT Zepp Yokohama

2022年12月11日(日)北海道 Zepp Sapporo

2023年1月13日(金)福岡県 Zepp Fukuoka

2023年1月14日(土)広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA

2023年1月17日(火)神奈川県 CLUB CITTA'

2023年1月19日(木)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2023年1月21日(土)静岡県 LIVE ROXY Shizuoka

2023年1月22日(日)愛知県 Zepp Nagoya

2023年1月27日(金)宮城県 チームスマイル・仙台PIT

2023年1月28日(土)福島県 郡山HIP SHOT JAPAN

2023年2月11日(土)香川県 高松festhalle

2023年2月12日(日)愛媛県 松山サロンキティ

2023年3月10日(金)兵庫県 ワールド記念ホール