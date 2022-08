原田知世の2枚組オールタイムベストアルバム「原田知世のうたと音楽」が10月5日にリリースされる。

「原田知世のうたと音楽」は原田のデビュー40周年を記念した作品。1982年7月発表のデビュー曲「悲しいくらいほんとの話」をはじめ、「時をかける少女」「天国にいちばん近い島」など自ら主演を務めた映画作品の主題歌、原田のアーティストとしての扉を開いた鈴木慶一(ムーンライダーズ)のプロデュース作、1990年代中盤の音楽シーンで一世を風靡したスウェディッシュポップサウンドが印象的なトーレ・ヨハンソンによるプロデュース作、ここ10年以上パートナーを組んでいる伊藤ゴローのプロデュース作、3月にリリースされた最新アルバム「fruitful days」の収録曲まで、原田がこれまで発表してきた楽曲の中から厳選した30曲が収録される。本作は通常盤とDVDが付属する初回限定盤の2形態で発売され、DVDには10曲のミュージックビデオと2022年6月に東京・Bunkamuraオーチャードホールで行われた公演より、「冬のこもりうた」「時をかける少女」のライブ映像が収められる。

なお、原田はデビュー40周年記念公演「原田知世 40th Anniversary Special Concert "fruitful days"」を10月16日に東京・東京国際フォーラム ホールAにて開催することが決定している。本公演には大貫妙子、鈴木慶一、高野寛、土岐麻子という、原田の歌手活動にゆかりの深いアーティストがゲストとして出演する。

原田知世 コメント

デビュー40周年を記念して、初のオールタイム・ベスト・アルバムのリリースが決定しました。

14歳で長崎から上京し現在に至るまで、女優と歌手、両方の活動を続けてくることができました。

作品ごとにスタッフやキャストが替わる女優のお仕事と違い、同じプロデューサーやスタッフと何作もご一緒できる歌手の活動は、私にとってホームのような存在です。

これまで、素晴らしいプロデューサーやミュージシャンとの出会いに恵まれてきました。このベスト・アルバムにはそんな数々の大切な出会いの記憶が詰まっています。

これまで応援してくださったすべてのファンの皆様に、感謝の気持ちを込めてお届けします。

原田知世「原田知世のうたと音楽」収録内容

DISC 1

01. 悲しいくらいほんとの話

02. 時をかける少女

03. ダンデライオン~遅咲きのたんぽぽ

04. 愛情物語

05. 天国にいちばん近い島

06. 雨のプラネタリウム

07. 彼と彼女のソネット

08. さよならを言いに

09. 早春物語

10. 100 LOVE-LETTERS

11. ロマンス

12. シンシア

13. 恋をしよう

14. Tears of Joy

15. 空と糸 -talking on air-

DISC 2

01. くちなしの丘

02. Anywhere / pupa

03. FINE

04. 名前が知りたい

05. 夢の人(I've Just Seen a Face)

06. September

07. やさしさに包まれたなら

08. 地下鉄のザジ(Zazie dans le metro)

09. 銀河絵日記

10. 冬のこもりうた

11. A面で恋をして

12. A Doodlin' Song(duet with 細野晴臣)

13. ヴァイオレット

14. 一番に教えたい

15. 時をかける少女(2017 version)



※地下鉄のザジ(Zazie dans le metro)はmetroの「e」にアキュートアクセント付きが正式表記。

DVD

Music Video Selection

・ ロマンス

・ シンシア

・ 空と糸 -talking on air-

・ くちなしの丘

・ FINE

・ 夢の人(I've Just Seen a Face)

・ September

・ ロマンス(2017 version)

・ 銀河絵日記

・ A面で恋をして

Live at Bunkamura Orchard Hall 2022

・ 冬のこもりうた

・ 時をかける少女