THE RAMPAGE from EXILE TRIBEがMIYAVIをフィーチャリングゲストに迎えた新曲「ROUND UP feat. MIYAVI」が、11月3日に全国公開される映画「犯罪都市 THE ROUNDUP」の日本版主題歌に決定。この発表と合わせて本作の予告編とティザービジュアルが公開された。

「犯罪都市 THE ROUNDUP」はマ・ドンソクが主演とプロデュースを担当したアクション作品。ドンソク演じる刑事のマ・ソクトと犯罪組織の死闘が描かれる。本作の主題歌「ROUND UP feat. MIYAVI」はEXILE SHOKICHIが作詞、MIYAVIがギターを担当した楽曲。川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)はこの曲について、「緊張感、ド迫力、熱さを、楽曲を通して更にお引き立てできるよう、そして映画を楽しんでもらうことができますよう、微力ながら気合を入れてレコーディングさせて頂きました!!」とコメントしている。

YouTubeで公開された予告編では、「ROUND UP feat. MIYAVI」をバックにドンソクと凶悪犯のカン・ヘサン役のソン・ソックが激突している。

川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)コメント

この度、マ・ドンソクさん主演の映画『犯罪都市 THE ROUNDUP』の日本版主題歌を務めさせて頂くことになりとても光栄に思います。

緊張感、ド迫力、熱さを、楽曲を通して更にお引き立てできるよう、そして映画を楽しんでもらうことができますよう、微力ながら気合を入れてレコーディングさせて頂きました!!

自分も映画楽しませて頂きます!

EXILE SHOKICHI コメント

この度、犯罪都市の日本主題歌“ROUND UP”を作詞させて頂きました。

大ヒット作品の日本上映という事で、素晴らしい機会に携わらせて頂けた事にとても感謝しております。映画の迫力とRAMPAGE が持つエネルギーとの融合を頭の中でイメージして作詞させて頂きました。

“ROUND UP”映画に沿って日常に潜むさまざまなネガティブを取り除くというテーマで作らせて頂きましたので、是非とも歌詞の内容も紐解いて楽しんで頂きたいと思います。

MIYAVI コメント

ゾクゾクするストーリー展開と、THE RAMPAGE のみんなの熱いパフォーマンスをイメージしながら、こちらもバキバキに弾かせてもらいました。 映画と楽曲のケミストリーを楽しみにしていてください!!!!

