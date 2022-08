​​​​​​​高橋幸宏、リイシューシリーズ第4弾よりダイジェスト映像公開

9月14日にリリースされる、​音楽活動50周年を迎えた高橋幸宏の1980年代前半ソロワークに光を当てるリイシューシリーズ”ユキヒロ×幸宏 EARLY 80s”第4弾となるボックスセット『ITS GONNA WORK OUT ~LIVE 82-84~』から映像の一部が公開された。

ボックスのDisc 4は”YUKIHIRO TAKAHASHI Live Selection 83-84”と題されたブルーレイディスクで、かつて発売された映像作品『BOYS WILL BE BOYS』(1983年)、『新青年』(1985年)から14曲がセレクト。映像はHDリマスターでブラッシュアップされ、音声もボックスのCD同様、砂原良徳がリマスタリングを実施。

関連記事:西岡恭蔵と細野晴臣の関係性、ノンフィクション作家・中部博とたどる

同作から「MY BRIGHT TOMORROW」「SAYONARA」「FLASHBACK」「ITS GONNA WORK OUT」の4曲が約3分間のダイジェストの形で公開された。80年代前半の高橋やゲスト・ミュージシャンの若々しい姿を楽しむことができる。

なお、ボックス発売直後の9月18日(日)には、高橋幸宏50周年記念ライヴ”LOVE TOGETHER 愛こそすべて”が東京NHKホールで開催。ソニーミュージック特設サイトでは、高橋幸宏のメモリアルイヤーを飾る動画やプレイリスト等の企画も展開中。

<リリース情報>

高橋幸宏

『ITS GONNA WORK OUT ~LIVE 82-84~』

2022年9月14日(水)発売

完全生産限定盤:3CD (Blu-spec CD2) + BD 品番:MHCL-30731~4

デジパック仕様 ブックレット付 価格:11000円(税込)

ソニーミュージック特設サイト

https://www.110107.com/YTearly80s

Disc 1&2 CD(Blu-spec CD2)

”YUKIHIRO TAKAHASHI TOUR 1982 WHAT, ME WORRY?”

Disc 1

1. WHAT, ME WORRY?

2. ITS GONNA WORK OUT

3. SCHOOL OF THOUGHT

4. THE REAL YOU

5. DISPOSABLE LOVE

6. GLASS

7. GRAND ESPOIR

8. CONNECTION

9. NOW AND THEN...

10. DRIP DRY EYES

11. SAYONARA

12. FLASHBACK

Disc 2

1. H (THEME FROM CLUB FOOT)

2. SPORTS MEN

3. KEY

4.SOMETHING IN THE AIR

5. ITS ALL TOO MUCH

6. EXTRA-ORDINARY

7. ALL YOUVE GOT TO DO

8. CUE

Disc 3 CD (Blu-spec CD2)

”tIME and pLACE”

1. MY BRIGHT TOMORROW

2. 蜉蝣/KAGEROU

3. DRIP DRY EYES

4. FLASHBACK

5. 前兆/MAEBURE

6. SOMETHING IN THE AIR

7. ITS GONNA WORK OUT

8. THE APRIL FOOLS

9. HAPPINESS IS HAPPENING

Disc 4 Blu-ray

”YUKIHIRO TAKAHASHI Live Selection 83-84”

1. MY BRIGHT TOMORROW

2. KAGEROU

3. MAEBURE

4. SAYONARA

5. FLASHBACK

6. THE REAL YOU

7. ARE YOU RECEIVING ME?

8. ITS GONNA WORK OUT

9. CUE

(以上YUKIHIRO TAKAHASHI JAPAN TOUR 1983 『BOYS WILL BE BOYS』より)

10. WILD & MOODY

11. STRANGER THINGS HAVE HAPPENED

12. MURDERED BY THE MUSIC

13. DISPOSABLE LOVE

14. THE PRICE TO PAY

(以上YUKIHIRO TAKAHASHI WILD & MOODY TOUR 84 『新青年』より)

<ライヴ情報>

高橋幸宏 50周年記念ライヴ LOVE TOGETHER 愛こそすべて

出演者:高橋幸宏、高野寛、永井聖一、高田漣、高桑圭、堀江博久、ゴンドウトモヒコ、大井一彌、Smooth Ace、矢口博康

ゲスト(五十音順):大貫妙子、小原礼、小山田圭吾、SANDII、鈴木慶一、Steve Jansen、Hana Hope、林立夫、細野晴臣、矢野顕子(映像出演)、LEO今井 and more...

2022年9月18日(日)NHKホール

17:00開演

チケット料金(税込):プレミアシート(お土産付)¥15000/指定席¥11000

※未就学児入場不可

高橋幸宏の出演に関しての詳細は下記サイトより

https://w.pia.jp/t/takahashiyukihiro-lt/

高橋幸宏50周年記念プレイリスト特設ページ

https://www.110107.com/YTPL