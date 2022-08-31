映画「HiGH&LOW THE WORST X（クロス）」より、アクションシーンにフィーチャーした映像「Music Trailer～アクション篇～」が公開された。

映像では川村壱馬演じる花岡楓士雄をはじめとする鬼邪高のメンバーが三校連合と激突。中本悠太演じる須嵜亮と吉野北人演じる高城司のタイマンシーンや前田公輝演じる轟洋介の異次元の高さを見せるハイキック、身軽さを利用した上に下にと移動する楓士雄のアクションなどがお目見えした。また圧倒的な人数の迫力あるアクションシーンを、PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBEの「WARRIORS」が盛り上げる。さらに映像後半には楓士雄と須嵜のタイマンシーンの一部も披露された。

「HiGH＆LOW THE WORST X」は、高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた作品「HiGH&LOW THE WORST」の続編。9月9日に劇場公開される。

映画「HiGH＆LOW THE WORST X（クロス）」

2022年9月9日（金）公開

スタッフ

企画プロデュース：EXILE HIRO

総監督：二宮“NINO”大輔

監督：平沼紀久

アクション監督：鈴村正樹

原案・キャラクター設定：高橋ヒロシ

脚本：増本庄一郎、渡辺啓、平沼紀久

音楽：中野雄太

企画制作：HI-AX

製作著作：「HiGH&LOW」製作委員会

配給：松竹

キャスト

鬼邪高校：川村壱馬、吉野北人、佐藤流司、神尾楓珠、福山康平、龍、鈴木昂秀、うえきやサトシ、中島健、森崎ウィン、前田公輝

瀬ノ門工業高校：中本悠太（YUTA）、三山凌輝（RYOKI）、永沼伊久也、比嘉涼樹

鎌坂高校：藤原樹、岡宏明

江罵羅商業高校：長谷川慎、陣、今村謙斗

鳳仙学園：志尊淳（特別出演）、塩野瑛久、葵揚、小柳心、荒井敦史、堀夏喜、坂口涼太郎

鈴蘭男子高校：三上ヘンリー大智、板垣瑞生、時任勇気、八木勇征、木村慧人、高橋祐理

※高橋ヒロシの高ははしごだかが正式表記。

(c)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会 (c)髙橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX