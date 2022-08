アニメ「名探偵コナン」のスピンオフアニメ「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」の放送情報が明らかになった。TOKYO MXでは10月3日25時5分にスタートし、読売テレビ、BS日テレでも順次放送される。併せて本PV、主題歌情報も公開された。

「犯人の犯沢さん」は、「名探偵コナン」に登場する“犯人”を主人公に描くスピンオフ。本PVでは、“ある男”を殺すため犯罪都市・米花町に降り立った犯沢さんの姿などが収められた。またナレーションは犯沢さん役の蒼井翔太が担当している。

さらにオープニング主題歌は、演歌第7世代の筆頭として知られる新浜レオンの「捕まえて、今夜。」、エンディング主題歌は「名探偵コナン」ではおなじみの倉木麻衣による「Secret, voice of my heart」に決定。新浜、倉木からはコメントが到着した。なお「捕まえて、今夜。」、「Secret, voice of my heart」はともに、本PV内でも聴くことができる。

新浜レオンコメント

オープニング主題歌を担当させていただく新浜レオンです!

今回のお話しをいただいた時は、感激して胸が“ザワ”つきました!!

疾走感溢れるこの曲で、大好きなこのアニメを熱く熱く盛り上げます!

犯沢さんと一緒に駆け上がレオン!

倉木麻衣コメント

この度、「犯人の犯沢さん」の主題歌を担当することになりました。(わくわくドキドキ。)

犯沢さんの“せつない心の声”をキーワードに、世界観に少しでも寄り添えるように制作していきました。

(一生懸命作りました。どうか、気に入ってもらえますように..)

楽曲的には、和テイスト+懐メロ歌謡曲なエモい一曲となっています!!(ジャケット写真は、ヤバめな倉木に!?お楽しみに。)

ぜひぜひ、アニメと共に楽しんで聴いていただけたら幸いです。

(少年サンデー&単行本も、どんどん楽しんでね♪)

スピンオフアニメ「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」

放送情報

TOKYO MX:2022年10月3日(月)より毎週月曜日25:05~

読売テレビ:2022年10月3日(月)より毎週月曜日25:59~

BS日テレ:2022年10月4日(火)より毎週火曜日24:30~

配信情報

Netflixで2022年10月4日(火)より全世界独占配信

スタッフ

原作:かんばまゆこ、青山剛昌(小学館「少年サンデーS」連載中)

監督:大地丙太郎

キャラクターデザイン:千坂ふう

美術監督:中島麻由実(スタジオ心)

美術監修:中村千恵子

色彩設計:宮脇裕美

撮影監督:佐々木明美

編集:藤田育代

音響監督:浦上靖之・浦上慶子

音響効果:山田香織

音楽:安部純、武藤星児

音響制作:AUDIO PLANNING U

アニメーション制作:TMS / 第1スタジオ

制作:小学館集英社プロダクション、トムス・エンタテインメント

キャスト

犯沢さん:蒼井翔太

ポメ太郎:水瀬いのり

江戸川コナン:高山みなみ

毛利蘭:山崎和佳奈

(c)かんばまゆこ・青山剛昌/小学館・「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」製作委員会