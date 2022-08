『リラックマ』今年の新作グッズはチェックした？ テーマは ”たんぽぽとふたごのハムスター”

『Rilakkuma × TOWER RECORDSキャンペーン2022』の新作コラボグッズのチェックはもうお済みだろうか? 今年の『リラックマ』新作グッズをどーんとご紹介!

2009年から始まった、タワーレコードとリラックマのコラボキャンペーンが今年もやってくる。

2022年9月8日(木)〜9月30日(金)にかけて開催される『Rilakkuma × TOWER RECORDSキャンペーン2022』に新登場する、サンエックスの人気キャラクター『リラックマ』のオリジナルコラボアイテムが可愛い揃い!

今回のコラボグッズのテーマは ”たんぽぽとふたごのハムスター” となっており、リラックマたちといっしょに描かれたハムスターのキンハム&ギンハムが癒やし効果バツグン!

ゆるゆるな『リラックマ』とちょこんとちっちゃいキュートなキンハム・ギンハムの可愛い相乗効果が得られるグッズはファン必見!

おそろいの花冠を身に着けたリラックマやチャイロイコグマ、キンハム・ギンハムのぬいぐるみをはじめ、普段から持ち歩きやすいアイテムをラインナップ。

タワーレコードでしか手に入らない、限定品だ。

また、このコラボグッズをご購入の方には、先着でオリジナルの特典ステッカーをプレゼント。裏面に記載しているQRコードから、さらにぬいぐるみやタワレコギフトカードが当たる抽選施策も実施されるので、お見逃しなく。

毎年注目を集めるタワーレコードとリラックマのコラボレーション。残暑厳しい今秋も、これらコラボグッズで癒しの時間をどうぞ!

☆『Rilakkuma × TOWER RECORDSキャンペーン2022』新作コラボグッズを画像で見る(写真19点)>>>

(C)2022 San-X Co., L.td. All Rights Reserved.