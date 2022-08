『ストII』と『アンメルツ』はヨコヨコ繋がり！？ 限定PKGが出現

小林製薬の外用消炎鎮痛剤「アンメルツ」ブランドと、カプコンの人気対戦格闘ゲーム『ストリートファイターII』がコラボレーション! ”ヨコヨコ” コラボの大型広告が秋葉原に出現するほか、ゲーム画面風オリジナルパッケージが数量限定発売となる。パッケージをお借りしてペアごとに撮影したので、対戦シーンをご覧ください!

『ストリートファイター』は日本だけでなく、世界中で多くのファンがいる人気対戦格闘ゲームシリーズ。「俺より強いやつに会いに行く」をスローガンに掲げ、キャラクターとプレイヤーの栄光と挫折とともに、対戦格闘ゲームの歴史を築いてきたシリーズだ。本シリーズは進化し続け、プレイヤーにエキサイティングな戦いの場を提供している。

2022年8月30日(火)には発売から35年を迎え、2023年には待望の新作『ストリートファイター6』の発売を予定している。

この度のコラボ企画では、小林製薬の特徴的な商品名である「ニューアンメルツヨコヨコ A」と、「←→(ヨコヨコ操作)」をして必殺技を繰り出す人気対戦格闘ゲーム『ストリートファイター』シリーズの ”ヨコヨコ” という共通点に着目。

”肩こりに悩むゲームユーザーにアンメルツブランドを使ってほしい…” という想いから、8月30日(火)に発売から35年を迎える『ストリートファイター』シリーズの中でも、人気度・認知度の高い『ストリートファイターII』とのコラボレーションが実現した。

”ヨコヨコ” をテーマとした交通広告は、8月29日(月)から9月4日(日)の期間、ゲームユーザーが多く訪れるJR東日本秋葉原駅「パノラマ秋葉原(改札内中二階コンコース)」にて展開。

リュウ、春麗、エドモンド本田、ガイルの「←→(ヨコヨコ操作)」で繰り出される必殺技が描かれた交通広告は必見だ!

また、オリジナルパッケージ商品は「アンメルツゴールド EX」「アンメルツゴールド EX NEO」の2商品で展開し、デザインは全部で4種類。パッケージには『ストII』キャラクターのバトルシーンが描かれており、それぞれペアが存在する。二つを並べてゲーム上の対戦シーンを再現しよう!

▲「アンメルツゴールド EX」にはガイルのソニックブームにリュウの昇竜拳! ▲「アンメルツゴールド EX NEO」には、春麗のスピニングバードキックにリュウの波動拳!

「ニューアンメルツヨコヨコ A」を展開する「アンメルツ」ブランドならではの ”ヨコヨコ” コラボ!

『ストリートファイター』シリーズのやりすぎによる肩こり ”スト痛” 対策に、「アンメルツ」シリーズを取り入れてみてはいかが?

>>>大型広告イメージやオリジナルパッケージデザインを見る(写真13点)

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.