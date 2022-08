東京一番街でみんなを癒やす♪「コウペンちゃん はなまるステーション」リニューアル

Twitterフォロワー38万人を超えるイラストレーター・るるてあが描く、日常のささいなことを肯定してくれるコウテイペンギンの赤ちゃん『コウペンちゃん』の、東京駅一番街東京キャラクターストリートにある『コウペンちゃん はなまるステーション』が、2022年9月9日(金)にリニューアルオープン! 新商品やるるてあ描き下ろしの「コウペンちゃん×サンリオキャラクターズ」グッズなどなど、新着情報をまとめてお届け♪

『コウペンちゃん はなまるステーション』が東京駅にオープンしたのは、2018年2月。

当初は期間限定店舗としてオープンしたのだが、大好評を得て、東京一番街にて常設店となった。その後、大阪の梅田や、京都の四条河原町、表参道・原宿、福岡の天神にあるパルコと店舗が拡大し、みんなの人気者たる地位を確立した『コウペンちゃん』。

そんな愛される『コウペンちゃん』グッズを豊富に取り揃える東京一番街の『コウペンちゃん はなまるステーション』が、2022年9月6日(火)に一旦閉店し、別場所にて2022年9月9日(金)にリニューアルオープンすることが発表された。

リニューアルオープンに際して、新商品、るるてあ描き下ろし「コウペンちゃん×サンリオキャラクターズ」グッズの発売や、お買い上げ特典を複数ご用意。

可愛いアイテム揃いの新商品をご紹介しよう。

「きみをみまもるデスクトップぬいぐるみ」は「コウペンちゃん×サンリオキャラクターズ」のアイテムで、ころんとまるっこいフォルムのコウペンちゃんがサンリオキャラたちがデザインされた被り物を身に着けてるキュートなアイテム。

コウペンちゃんとサンリオキャラの二度可愛いだけでなく、名前の通りデスクトップのそばにスタンバイしてもらえば、いつでもあなたのお仕事を応援してくれる。

普段遣いに便利なアイテムとしては、「マルシェバッグ」と「大きめトートバッグ」がおすすめ。

「マルシェバッグ」はコンパクトに折りたたんで普段遣いのバッグに入れておけば、ちょっとしたショッピングなどのときに活躍しそう。

「大きめトートバッグ」は、学校や習い事などのほか、マザーバッグやお出かけバッグとしても使えそうだ。

コレクタブルな雑貨アイテムも充実しており、「きらきらステッカー」や「きらきらアクリルキーホルダー」、「ポストカード」「きらきら缶バッジ in カプセル」などがラインナップ。

「きらきら」シリーズは、可愛いが溢れるコウペンちゃんとサンリオキャラたちがきらきらに包まれながら、いっしょにお茶をしたりお昼寝したり、ご飯を食べたりと、仲が良さそうなワンシーンのイラストが堪能できる癒やしアイテムになりそう。

「きらきら缶バッジ in カプセル」はカプセルトイ商品なので、何が出るかは回してからのお楽しみだ。

「ポストカード」は、「君にいいことがありますように!」「わらって〜むに〜」といった、元気をくれる言葉やゆるゆるな癒やされる言葉と共に、コウペンちゃんとサンリオキャラの笑顔が溢れるアイテム。

大切な人への贈物としてや、自分を癒すためのコレクションとしてもおすすめだ。

また、リニューアルオープンにあわせて、『コウペンちゃん はなまるステーション』で、『コウペンちゃん』商品お買い上げのお客様に「リニューアル記念ステッカー(非売品)」がプレゼントされる。

駅員さんの格好をした可愛いコウペンちゃんのステッカーをぜひ手に入れてみてはいかがだろうか。

3300円(税込)以上お買い上げの方には「まんまるボトルウォーター(非売品)」が1個プレゼント。

5500円(税込)以上お買い上げのお客様に「大きめ巾着袋(オカリナ)(非売品)」が、ひとつプレゼントされる。

どのアイテムもおひとりさま1会計につきひとつ、なくなり次第終了となるので、気なる方はお早めにどうぞ♪

(C)るるてあ

(C) 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L633668