高橋和希「遊☆戯☆王」とメディコム・トイのコラボレーションアイテムが登場した。

コラボは「遊☆戯☆王」の連載開始25周年を記念して行われるもの。アイテムは作中に登場する千年パズルをモチーフとした「BE@RBRICK」やスケートボードデッキ、「失われた王(ファラオ)の記憶石版」がデザインされた壁掛け時計などの8種類が用意された。各商品はメディコム・トイの直営ECサイトにて数量限定で受注販売。受付は9月10日までのため、気になる人は早めにチェックを。

