『ピノキオ』ゼペット役に江原正士！早見沙織ら日本版声優決定

2022年9月8日(木)にディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」にて日米同時配信となる『ピノキオ』の日本版声優が発表となった。

ディズニーを象徴する楽曲『星に願いを(When You Wish Upon a Star)』と共に、長年愛され続けてきた『ピノキオ』。

ディズニーらしい夢と魔法のファンタジックな世界観が詰まった本作の主人公・ピノキオは、孤独に暮らすおじいさんゼペットが作った木彫りの人形。ある日、妖精ブルー・フェアリーが人形に魔法をかけ命を授ける。ピノキオもまた ”本物の人間の子供” になるという願いを叶えるため良心を学ぼうとするが、何も知らない純真無垢なピノキオにはあらゆる誘惑や試練が待ち受けていた――。

この度、そんなピノキオを取り巻く重要キャラクターの声優陣が決定!

孤独に暮らしながら、ピノキオが自分の息子になってほしいと願うおじいさん・ゼペットを、これまで様々な作品で愛されキャラクターを演じてきた名優トム・ハンクスが演じる本作。1995年の名作『フォレスト・ガンプ/一期一会』をはじめ、「ダ・ヴィンチ・コード」シリーズなど様々な作品で20年以上に渡りトム・ハンクスの吹き替えを担当し、トム・ハンクスのファンからも絶大な支持を受ける江原正士が本作でもゼペットの日本版声優に決定。

江原は「えっ、トム・ハンクスがゼペットじいさん? と驚きました。かつてピノキオの中に出てくるコオロギのジミニー・クリケット役を吹き替えさせて頂いたことがあるので、再びこの名作に関われてなおさら嬉しいです!」と喜びを語った。

また、木彫り人形のピノキオに魔法をかけて命を授けるほか、ウソをつくピノキオに鼻が伸びる魔法をかけるなど、ディズニーの夢と魔法を象徴するようなキャラクターであるブルー・フェアリー。本作では名曲『星に願いを』も披露する重要なキャラクターだが、日本版声優に決定したのは抜群の歌唱力やダンスでファンを虜にした元宝塚歌劇団の妃海風。

吹替初挑戦となる妃海は本作への出演が決定すると、「本当に夢が叶った…と、驚きと喜びに震えました。昔から『ディズニーの吹き替えがしたい!』と、綺麗な星が出ている夜には星に願いをかけていました! ですので、ディズニー作品の吹き替え、しかもブルー・フェアリー役で『星に願いを』を歌わせて頂けると決まった時は、本当に嬉しかったです」と、この機会が自身の ”夢” であったことを告白した。

さらに、ピノキオを恐ろしい遊園地プレジャー・アイランドに連れて行き、ロバに変えて売りとばそうとするヴィランのコーチマン役を務めるのは吉原光夫。

ディズニーの実写映画『美女と野獣』でガストン役を演じているルーク・エヴァンスがコーチマンを演じるが、吉原も同じく実写映画『美女と野獣』でガストンの日本版声優も担当しており、ディズニー実写映画で声優を務めるのは今回が二度目。

「正直、コーチマン役と聞いてピンとは来なかったのですが、ルーク・エヴァンスがこの役を演じていると知り、『おっ! 挑戦してみたい!』と思いました!」とオファーを受けた際の想いを語った。

そして、実写版から登場する新キャラクターのファビアナは、ピノキオが囚われてしまう、ストロンボリの人形ショーで働く若い女性の操り人形師で、本作ではピノキオの味方として手を貸すことに。

そんな新キャラクターを、これまで『鬼滅の刃』の胡蝶しのぶ役、『SPY×FAMILY』のヨル・フォージャー役など、数々の大ヒット作で人気キャラクターを演じる大人気声優の早見沙織が演じる。

早見は本作への参加について「子供の頃から当たり前のように名前を知っている『ピノキオ』に、まさか吹き替え で参加できるなんて思ってもみなかったので、驚きと感動に包まれました」と語るほか、「ファビアナは、厳しい境遇に置かれても、希望を捨てることなく現実を生き抜いていく所が魅力だと思います。ピノキオとどう関わっていくのかは是非本編を観て頂きたいのですが、心温まる素敵なシーンが色々とありました」と、キャラクターの魅力を明かした。

ピノキオとゼペットの ”願いを叶える物語” 。是非、ピノキオの冒険を豪華に彩る日本版声優陣にも注目しながら、本作を楽しんでほしい。

これまで、『シンデレラ』(1950年)の『夢はひそかに』、『美女と野獣』(1991年)の『美女と野獣』、『ライオン・キング』(1994年)の『サークル・オブ・ライフ』、そして『アラジン』(1992年)の『ホール・ニュー・ワールド』など、名曲を生み出してきたディズニーのアニメーション作品がいくつも実写化されてきた。

本作でも『星に願いを(When You Wish Upon a Star)』が、現代の圧巻の映像美とともに、再び世界中を感動の涙で包み込む!

ロバート・ゼメキスと名優トム・ハンクスが再びタッグを組み、2022年ファンタジックによみがえる実写映画『ピノキオ』は9月8日(木)(ディズニープラス・デイ)よりディズニープラスにて独占配信開始。

夢と魔法のファンタジックな世界観とともに、長い年月を超え、ついに実写化されたピノキオとゼペットの願いを叶えるための物語。現代を生きる世界中の人々に勇気と感動を届ける『ピノキオ』に乞うご期待!

