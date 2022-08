Liella! 岬なこ＆大熊和奏 キャラクターとのシンクロ振り付けはスロー再生でチェック！

「Liella!」の岬なこさんと大熊和奏さんが、8月29日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。9人体制となった心境や、それぞれのキャラクターとしてパフォーマンスする際に意識している点など、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。その後編。●前編はこちらLiella! は、アニメ『ラブライブ!スーパースター!!』に登場するスクールアイドル、および声優ユニットです。嵐千砂都役の岬なこさんは1期メンバー、若菜四季役の大熊和奏さんは2期メンバーです。こもり校長:『ラブライブ!』シリーズといえば、作中で歌っている楽曲たちが実際にリリースされたりするじゃないですか。9人体制になったLiella! は、8月はリリースラッシュです。(8月3日、10日、17日と)1週間ごとにリリースしてます!岬・大熊:はい! ありがとうございます!ぺえ教頭:こんなことないわよね~?こもり校長:3週連続は異常です!(笑)。岬:やったー!大熊:ありがたいです!ぺえ教頭:こんな忙しいのに、よく笑えてるね(笑)。岬:本当に嬉しいんです(笑)。大熊:嬉しい! 楽しい!全員:(笑)。こもり校長:2期のオープニング主題歌「WE WILL!!」、エンディング主題歌「追いかける夢の先で」、さらに挿入歌の「Welcome to 僕らのセカイ / Go!! リスタート」を立て続けにリリースということで……これらの振り付けは、アニメで(キャラクターが)やっているものですか?岬:アニメでやっている振り付けと、私たちがシンクロします。こもり校長:それって、大変じゃないですか?岬:すっごく……! 身振り手振りだけじゃなくて、スロー再生して表情のひとつから……。大熊:ウィンクとかもね。こもり校長:マジっすか!?大熊:手の親指を曲げてた伸ばしてたまで、全部を再現しています。ぺえ教頭:細かい……。こもり校長:この歌詞のときに右上向いたな! とかも?岬・大熊:そうです!こもり校長:ええ~! 逆もやってくれよ、と思いますよね。先にこっちがパフォーマンスしたものを、アニメでやってくれ! って。岬・大熊:(笑)。こもり校長:5人から9人になったLiella! 先生の魅力は、何だと思いますか?岬:魅力は……5人のときも個々の個性がすごく光ってはいたんですけど、人が増えて個性が増えても一体感がすごくあってぶつからないんですよね。ちゃんとLiella! としてひとつのグループになっているので、そこはすごく注目していただきたいと思います。こもり校長:熊ちゃん先生は、これからこのグループに入ってパフォーマンスをしていくのはどうですか?大熊:新しく入ったほかの3人もそうなんですけど、Liella! はずっと5人で活動されてきたので、期待もされていると思いますけど、若干プレッシャーというか……。こもり校長:でもそれも全部乗り越えて、キラッキラに進化していくんだろうね。ぺえ教頭:そうよ! この人たちは、キラッキラなものを見せてくれるわよ!こもり校長:めっちゃ楽しみですね。岬:嬉しい!この日の放送では、9月21日にリリースされる新曲(第6話挿入歌)『ビタミンSUMMER!』のオンエアもありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★