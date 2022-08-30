ユニットコムは8月29日、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」より、Gaming Organization「ZETA DIVISION」VALORANT部門の世界大会出場を記念したキャンペーン開催を発表した。

キャンペーンでは、ZETA DIVISION コラボゲーミングPCで使える5,000円オフクーポンを配布する。クーポンの有効期限2022年9月20日13時59分まで。加えて、期間中にZETA DIVISION オリジナルデザインモデルを購入した人を対象に2つの特典を提供する。

1つは、早期購入特典としてZETA DIVISIONオリジナルラバーキーチェーン限定カラーを先着300名にプレゼント。もう1つは、世界大会出場メンバー（Laz / crow / Dep / SugarZ3ro / TENNN / JUNiOR / XQQ）のサイン入りサイドパネルを1名にプレゼント。ZETA DIVISION オリジナルデザインモデルの対象購入期間は、2022年8月29日17時～9月20日13時59分まで。

プレゼントキャンペーン

ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に、ZETA DIVISIONオリジナルラバーキーチェーン限定カラーをプレゼント。

ツイッターからの応募方法は、ZETA DIVISION公式アカウント「@zetadivision」と、LEVEL ∞公式アカウント「@LEVEL_INF」をフォローし、キャンペーンツイートをハッシュタグ「#ZETAへとどけ」に応援メッセージを添えて引用リツイート。

Instagramからの応募方法は、LEVEL ∞公式 Instagram「@level_inf」を フォローし、キャンペーン投稿への「いいね」と、応援メッセージのコメントを追加する。応募締め切りはともに9月1日21時00分まで。