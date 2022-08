Liella! 5人組から9人組へ 岬なこ「増えました…！」大熊和奏「ずっと追いかけていました」

「Liella!」の岬なこさんと大熊和奏さんが、8月29日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。9人体制となった心境など、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。その前編。Liella! は、アニメ『ラブライブ!スーパースター!!』に登場するスクールアイドル、および声優ユニットです。嵐千砂都役の岬なこさんは1期メンバー、若菜四季役の大熊和奏さんは2期メンバーです。こもり校長:お二人は、SCHOOL OF LOCK! 初登場です。よろしくお願いします!岬・大熊:よろしくお願いします!こもり校長:Liella! 先生は9人組のスクールアイドルなんですけど、今回はお二人に来ていただきました。お二人はSCHOOL OF LOCK! は知ってます?岬・大熊:知ってます!大熊:なんと! 私はヘビーリスナーでございます……!こもり校長:え!?大熊:私、毎日SCHOOL OF LOCK! を聴きながら、ストレッチしているんですよ。ぺえ教頭:熊ちゃん……!大熊:私のナイトルーティンなんです。だから、すっごい嬉しいです。こもり校長:生徒(リスナー)なの!?大熊:そうなんです!こもり校長:それは早く言ってくれないと! 生徒はみんな仲間なんだから! なこ先生は?岬:私も聴かせていただいておりまして……ナイトルーティンまではいっていないですけど、新入生ぐらいですね。ぺえ教頭:ありがたいわよ~。どういう形でも嬉しいわ!岬:(笑)。こもり校長:『ラブライブ!』シリーズの4作目、『ラブライブ!スーパースター!!』は、現在テレビアニメで2期が放送されています。1期のときは5人組だったんですよね?岬:そうなんです……!こもり校長:でも、いまは9人組なんですよね?岬:増えました……! 最初は5人でデビューして1年ぐらいの活動を経て、テレビアニメで2期がスタートする段階で、学校が1学年上がったんです。それで1年生の中に新しい4人がいた、という感じです。こもり校長:新入部員ということ!?大熊:そういうことになります。岬:熊ちゃんは後輩です。こもり校長:じゃあ、最近の話ですか?大熊:最近です。5月にデビューさせていただいて、いまで大体3ヵ月、4ヵ月くらいです。ぺえ教頭:え!? 熊ちゃんすごくない? 度胸がすごいわよ。こもり校長:どちらかというと、先輩みたいな空気を出してますよね。岬:(笑)。後輩でいかせていただきます……!(笑)。大熊:いや、大先輩なので!ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:熊ちゃん先生は、Liella! のことは知っていたんですか?大熊:はい、デビュー当初からずっと追いかけていました。こもり校長:そこに、新入部員ってすごくない?ぺえ教頭:すごい!大熊:シリーズとしても新しい試みなので、私たちも新しいことばかりで、チャレンジしている感じです。ぺえ教頭:人生急展開ね。大熊:そうなんです。何があるかわからないです!岬:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★