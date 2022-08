10月14日から16日にかけて東京・有明アリーナで開催される「KCON 2022 JAPAN」の出演者第2弾が発表された。

第2弾出演者として発表されたのは、1日目に出演するINI、OCTPATH、TO1、VIVIZ、2日目に出演するATBO、DKZ、fromis_9、TOMORROW X TOGETHER、3日目に出演するATEEZ、Brave Girls、DKBの計11組。また、歌手兼俳優のファン・ミニョンが3日連続で「KCON 2022 JAPAN」のMCを務めることも明かされた。

先日発表された第1弾出演者には、KIHYUN(MONSTA X)、LE SSERAFIM、NMIXX、TNX、IVE、JO1、NewJeans、JOYURI(チョ・ユリ)、Kep1er、NiziU、TEMPESTがラインナップされていた。

KCON 2022 JAPAN

2022年10月14日(金)東京都 有明アリーナ

<出演者>

KIHYUN(MONSTA X) / LE SSERAFIM / NMIXX / TNX / INI / OCTPATH / TO1 / VIVIZ



2022年10月15日(土)東京都 有明アリーナ

<出演者>

IVE / JO1 / NewJeans / ATBO / DKZ / fromis_9 / TOMORROW X TOGETHER



2022年10月16日(日)東京都 有明アリーナ

<出演者>

JOYURI(チョ・ユリ) / Kep1er / NiziU / TEMPEST / ATEEZ / Brave Girls / DKB



<MC(全日)>

ファン・ミニョン

(c) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved