ONE OK ROCKの新曲「Let Me Let You Go」が本日8月30日に配信リリースされた。

「Let Me Let You Go」は9月9日発売のニューアルバム「Luxury Disease」の収録曲。「Save Yourself」に続くアルバム先行配信曲第2弾で、オーストラリア出身のロックバンド、5 Seconds of Summerのアシュトン・アーウィンが制作に参加した。切ないメロディの中に力強さ、軽快さを融合させた1曲となっている。またYouTubeではライブやその楽屋裏の様子、ドラマ仕立ての映像を使用した“Live Documentary Video”も公開された。