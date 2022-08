『ヒプマイ』はレモン味！ローソン『からあげクン』やグッズでコラボ

ローソンに『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』が再びやってきた! 先着・数量限定でもらえるオリジナルグッズや「からあげクン」などオリジナル商品を紹介!

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』は、武力や兵器に代わって言葉が力をもつ世界を舞台に、各ディビジョンを代表するグループがラップでぶつかりあう人気コンテンツ。キャラクター性の強い音楽と、物語性の強い音声ドラマを原作として、コミック、ゲームアプリ、舞台、アニメなど、様々なメディアミックスも展開されている。

2022年8月30日(火)より全国のローソン店舗(※ナチュラルローソン・ローソンストア100・一部店舗除く)で実施中のコラボでは、対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルステッカー」を1枚プレゼント。オリジナルステッカーは各ディビジョンごとの全6種となっている。

そのほか、ローソン・@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは数量限定で「スクエアバッジ」、「アクリルキーホルダー」などを発売、@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは「缶バッジ3個セット+ポーチ」、「アクリルミラー」が予約販売となる。こちらもあわせてチェック!

そしてタイアップ「からあげクン」として、『ヒプノシスマイク』コラボのオリジナルパッケージ「からあげクン レモン味」を発売!

過去の「からあげクン」コラボでは、

『おそ松さん』の”ソース焼そば味”

『ドラゴンクエスト』の”ホイミ味”

『天気の子』の”照る焼きチキン味”

『劇場版 呪術廻戦 0』の”呪術海鮮塩ダレ味”

『ドラゴンボール超スーパーヒーロー』の”ガーリックマヨネーズ味”

『鬼滅の刃』のコラボは回数が多く、

ド派手に行くぜ『鬼滅の刃』では”濃いマヨ味”

竈門禰豆子パッケージでは”明太マヨネーズ味”

『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』では”焦がしバター醬油味”などがあった。

そして今回の『ヒプマイ』では爽やかな”レモン味”として発売される。なくなり次第終了となるため、ぜひこの機会に味わってほしい。

さらに、9月5日(月)までの期間中にローソン公式Twitterアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のキャンペーン告知ツイートに「#ローソンヒプマイ」とコメントをつけて引用ツイートすると、抽選で1名に「オリジナルQUOカード1万円分」をプレゼント!

盛りだくさんのオリジナルグッズやタイアップからあげクンなど、ローソンで『ヒプマイ』を楽しもう!

【関連画像】『ヒプマイ』オリジナルグッズや「からあげクン」イメージを見る(写真27点)

(C)King Record Co., Ltd. (C)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。

※デザイン・色・仕様などは変更になる場合がございます。

※各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。

※「禰」は「ネ」+「爾」が正しい表記となります。