和久井健「東京卍リベンジャーズ」と二階堂幸「雨と君と」とのコラボグッズが、9月6日に全国のTSUTAYA10店舗とTSUTAYAオンラインショッピングにて販売される。

今回のグッズは、「東京卍リベンジャーズ」のコラボ企画シリーズ「可愛卍リベンジャーズ」第3弾として登場したもの。コラボグッズは、ぬいぐるみ、マスコットチェーン、フェイスタオル、ランチトートバッグの計4アイテムが用意され、それぞれ東京卍會の特攻服を着た「雨と君と」のたぬきがモチーフになっている。なお全国のTSUTAYAでは、グッズ発売日より「雨と君と」1巻から4巻までの購入特典として、二階堂の描き下ろし3コママンガポストカード全3種をランダム配布する。

グッズ販売店舗

北海道 TSUTAYA 札幌琴似店

福島県 TSUTAYA 福島南店

埼玉県 蔦屋書店 フォレオ菖蒲店

神奈川県 TSUTAYA BOOKSTORE 川崎駅前店

東京都 SHIBUYA TSUTAYA

愛知県 TSUTAYA BOOKSTORE 則武新町

大阪府 TSUTAYA EBISUBASHI

大阪府 梅田 蔦屋書店

愛媛県 TSUTAYA BOOKSTORE エミフルMASAKI

福岡県 フタバ図書 TSUTAYA TERAイオンモール福岡店

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