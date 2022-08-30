冨永愛の息子・冨永章胤(あきつぐ)が『VOGUE JAPAN』デビューし、冨永愛と親子によるパルファン・クリスチャン・ディオールスペシャルシューティングが公開した。

VOGUE JAPAN
https://www.vogue.co.jp/

（オススメ動画）
🎬冨永愛、ランウェイのオーラが凄すぎて鳥肌！「アヴェ・マリア」に合わせて優雅に魅せる「春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、冬はつとめて・・・ IT'S SHOW TIME 」
https://youtu.be/ayS24h2cCcU

🎬冨永愛、異次元スタイルに会場釘付け！板垣李光人の衣装に「かわいい」「お似合い」　貝印が考える「環境」「未来」「より良い暮らし」PRイベント
https://youtu.be/rB6jc17FpUg

🎬【もはや芸術】冨永愛、どの角度から見てもありえない美しさ　胸元大胆なタイトドレスで登場『ヴーヴ・クリコ　ソレール カルチャー ～太陽のように輝く250年の軌跡～』フォトコール
https://youtu.be/hrRtCWXNxw8

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