多国籍ガールズグループのILY:1が27日、山野ホール（東京・代々木）で行われた「ILY:1 JAPAN SHOWCASE~Start ILY:1~」に登場。
本公演では「Que Sera Sera」「Love in Bloom」「AZALEA」等の曲を披露した。
AZALEA 00:00〜
Love in Bloom 03:55〜
Que Sera Sera 07:13〜
（オススメ動画）
🎬ILY:1・リリカ、面白い言葉を教えていることを告白！？キュートなフォトセッションの様子も 「ILY:1 JAPAN SHOWCASE~Start ILY:1~」囲み取材
https://youtu.be/riY6BnmOOJQ
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi